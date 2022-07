Einbauküchen: Was sind die aktuellen Trends?

Eine Küche ist für viele heutzutage mehr als bloßer Raum, in dem gekocht, gebacken und gebraten wird. Sie wird immer mehr als geselliger Ort gemeinsamer Aktivitäten wahrgenommen. Weshalb offene Küchen voll im Trend liegen.

Offene Küchen vereinen Gemütlichkeit mit Funktionalität und bieten viel Raum für die kulinarisch-kreative Entfaltung. Welche Farben, Materialien und Küchengeräte äußerst gefragt sind, zeigen die folgenden Trend-Impulse.

Die Küche als neuer kulinarischer Mittelpunkt

Kochen ist nicht zuletzt dank zahlreicher Fernsehsendungen, YouTube-Channels oder Weblogs immer beliebter geworden. In den eigenen vier Wänden wird gebraten, gerührt, geschüttelt, gebacken und aufgetischt. Aus dem Grund steigen der Anspruch an die eigene Küchengestaltung und die Ausstattung dieser kontinuierlich. Wer etwas auf sich hält, legt Wert auf die eigene Küche, möchte man fast sagen.

Wer die eigene Küche aufrüstet, sollte auch gerne über den eigenen (noch vorhandenen) Tellerrand blicken und auch mal neue Pfade beschreiten. Schon einmal etwas von Dampfen, Dörren oder Sous-Vide-Garen garen gehört? Mit der richtigen modernen Technik wird Fleisch noch einfacher butterzart und saftig, Gemüse bleibt länger knackig und behält seine Vitamine, frische Kräuter können selbst länger haltbar gemacht werden und verleihen den Eigenkreationen eine feine kulinarische Note. Warum sich also nicht einmal an diesen Techniken probieren?

Küchenmöbel-Trend: dunkel ist weiterhin en vogue

Die Trendfarben der Einbauküchen haben sich in den letzten Jahrzehnten oft verändert. Seit einiger Zeit jedoch haben sich die dunklen Nuancen durchgesetzt. Oberflächen und Korpusfarben in Braun, dunklem Grau oder sogar stilvollem Schwarz machen die Küche optisch zu einem echten Highlight. Dazu kommen hochwertige Oberflächen, beispielsweise aus Marmor, Keramik oder Stein. Tolle Accessoires wie Griffe oder Wasserhähne aus Silber, Gold oder in Kupferoptik runden das moderne Gesamtbild ab.

Um sich ein allumfassendes Bild zu machen, wie genau die neue Spielwiese aussehen kann, lohnt es sich den lokalen Fachhandel aufzusuchen. stellen nicht bloß die trendigsten und modernsten Küchen aus, sondern geben zudem eine fachkundige Beratung, um ganzheitlich alle Fragen beim Küchenkauf abzudecken und womöglich auch neue Impulse zu liefern, die bei dem ursprünglichen Gedanken an eine neue Küche vielleicht übersehen wurden:

• Wie sieht der Grundriss der Küche aus?

• Wie hell ist der Küchenraum? Welche Beleuchtung wird benötigt?

• Wie viel Bewegungsfreiheit benötige ich beim Kochen? Wie groß müssen die Arbeitsflächen sein?

• Eckküche, Küchenzeile, Kochinsel? Welche Vor- und Nachteile haben die jeweiligen Konzepte?Welche Küchengeräte sind für die

• individuellen Zwecke unabdingbar?

• Last but not least: Wie hoch ist das Budget?

Der Trend geht zu dunklen Oberflächen und offenen Küchen, welche die verschiedenen Wohnbereiche verbinden. © pixabay.com @ 5460160 (CC0 Creative Commons)

Flexible Organisationssysteme in der modernen Küche

Damit für das Kochvergnügen alles parat an richtiger Stelle liegt, haben auch clevere Ordnungssysteme in die modernen Küchen Einzug gehalten. Wer neue Rezepte ausprobieren möchte, benötigt dafür nicht nur die passenden Zutaten, sondern ebenso das richtige Kochgeschirr. Clevere Schubladen-Einteilungen, Regalsysteme und multimediale Lösungen wie ein interaktiver Kühlschrank helfen dabei, dass alle Zutaten vorhanden und die richtigen Küchenwerkzeuge griffbereit sind.

Das Internet als Unterstützung in der Küche

Die Integration smarter Technologien wird bei der Küchenplanung immer wichtiger. Das Internet ist häufig wesentlicher Bestandteil, denn damit lassen sich beispielsweise Kühlschrank und Co. bequem von unterwegs per App kontrollieren und steuern. Auf dem Nachhauseweg einen Blick in den Kühlschrank werfen und benötigte Lebensmittel spontan mit der digital erstellten Einkaufsliste erwerben ist bei den smarten Kühlschränken vieler Hersteller gar kein Problem. Selbst der mittlerweile automatisiert und gleicht sich den jeweiligen Verbrauchsgewohnheiten an.

Backöfen mit Köpfchen und Automatikprogramme unterstützen beim Kocherlebnis

Um das Kocherlebnis zu erleichtern, sind die Hersteller stets am Puls der Zeit. Mit den neuen smarten Küchengeräten können selbst Koch-Anfänger tolle Gerichte kreieren, denn die Geräte „denken mit“.

Es werden beispielsweise einzelne Schritte für das Dampfen oder Backen im Display angezeigt, sodass nichts mehr schiefgehen kann. Immer mehr Geräte stellen sich individuell auf die zu bratenden oder garenden Lebensmittel ein und ermitteln automatisch die Back- oder Kochzeit. Die eigenen Gerichte während des Zubereitungsprozesses im Ofen zu verfolgen ist ebenfalls bei einigen Herstellern möglich. So lässt sich bequem über eine App beobachten, wie der aktuelle Zustand der Lebensmittel im Backofeninnenraum ist. In der Zwischenzeit können Nutzer einfach komfortabel auf der Couch Platz nehmen und hin und wieder per Knopfdruck nachschauen, wann die Speisen fertig zubereitet sind.

Das Thema Sprachsteuerung hält in das . Ist es bereits bei Smartphone und Co. bekannt, können auch Backöfen oder andere Geräte per Sprache gesteuert werden. So lässt sich zum Beispiel per Sprachbefehl anfordern, dass die Backofentür geöffnet wird. Das ist praktisch, weil dann beide Hände am Backblech bleiben können.

Mehr frische durch smarte Geräte

Die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist in der modernen Küche ein wichtiges Thema. Um Obst, Gemüse und andere frische Lebensmittel länger haltbar zu machen, haben sich Hersteller smarte Technologien einfallen lassen. Der Blick in den Innenraum des Kühlschranks von unterwegs hilft dabei, unnötige Lebensmittel von der Einkaufsliste zu streichen oder effizienter beim Kochen zu sein.

Um die Frische zu verlängern, gibt es den sogenannten Frischenebel, mit dem die Lebensmittel aktiv befeuchtet werden. Auf diese Weise bleiben die Lebensmittel länger frisch, denn der kühle Nebel sorgt für eine raschere Klimaanpassung nach dem Türöffnen und erhält die Vitamine von Obst und Gemüse deutlich besser.

Clevere Reinigung mit erhöhter Effizienz

Der smarte Trend setzt sich auch bei den Reinigungsmöglichkeiten fort. Geschirrspüler werden schmaler und effizienter. Es gibt Modelle, bei denen sich besonders umweltschonende Modi einstellen lassen. Das bedeutet beispielsweise, dass die Wasser- und Reinigungsmittelzufuhr von der Befüllung der Maschine abhängen. Das spart Geld und schont die Ressourcen.

Wohnraum und Küche werden eins – die Symbiose der Küchenmöbel mit Wohnraumelementen

Die moderne Küche steckt voll neuer technischer Geräte, smarten Gadgets und cleveren Funktionen. Und auch die Optik ist neu und glatt. Es dominieren geschlossene Fronten in klaren Formen. Da die Küche mehr und mehr Teil des Wohnraums wird, verbergen sich Kochutensilien, Geschirr und Lebensmittel hinter schicken Fronten.

Häufig verstecken sich Schubfächer oder Regale hinter Oberflächen mit Smart-Touch-Funktion. Griffe oder Knöpfe sind nicht zu sehen. Ein Fingertipp genügt und die Tür öffnet sich wie von Geisterhand.

Alles ist gut versteckt: Moderne Küchen bieten glatte Oberflächen gepaart mit smarten Geräten. © pixabay.com @ 5460160 (CC0 Creative Commons)

Licht als wichtiges Element bei der Küchengestaltung

Lichtelemente kommen für designstarke Akzente im Wohnraum zum Einsatz und sind auch in der Küche zu finden. Tageslichteinfall über ein großes Küchenfenster ist nach wie vor der Klassiker, aber gekonnte Akzente mit LED und Co. nehmen zu. So werden beispielsweise oftmals Unterbauten in Küchen mit LED-Lichtleisten versehen, welche farblich variabel sind. Damit lässt sich im Handumdrehen eine neue Lichtsituation kreieren, die die Küche im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder neu erstrahlen lässt.

Große Esstische als Zeichen von Geselligkeit

Esstische sind ebenso ein großes Thema bei der Küchengestaltung. Wer die Raumflexibilität hat, schafft eine gekonnte Verbindung zwischen Küchenmobiliar und Wohnraum und nutzt dafür einen großzügigen Esstisch. Er fällt immer häufiger deutlich größer aus und bietet Platz für vier Personen und mehr. Der Esstisch dient als zentrales Element zur Verknüpfung von Gastlichkeit, kulinarischem Genuss und Wohlfühlatmosphäre. Um die perfekte Symbiose zwischen den zwei Wohnwelten zu kreieren, harmonieren die Tische mit den Arbeitsflächen in der Küche.