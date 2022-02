Die besten Tipps für Regentage in München

Wenn die Regentage sich häufen, stellt sich oft Langeweile ein. Trübsal und schlechte Stimmung sind dann vorprogrammiert. Das muss nicht sein. Denn auch drinnen können viele tolle Erlebnisse stattfinden. Ein paar Anregungen für Beschäftigungen bei schlechtem Wetter.

Zu Hause ist es doch am schönsten

Wer viel in der freien Natur unterwegs ist, hat bei anhaltendem Regenwetter irgendwann keine Ideen mehr für schöne Beschäftigungen. Doch auch bei schlechtem Wetter gibt es zahlreiche Aktivitäten, die Spaß machen. Und zwar für zu Hause. Wie wäre es mit einem Kuschelnachmittag? Oder ein paar Bastelstunden? Oder doch etwas an der frischen Luft? Eine vielleicht, bei der Wind und Wetter einfach getrotzt wird. Und dann gibt es noch eins der schönsten Hobbys der Welt: die Planung sowie der Bau oder Ausbau einer . All das lässt sich bei schlechtem Wetter machen – und noch viel mehr. Wir haben noch ein paar Ideen zusammengestellt, die sich auch in den eigenen vier Wänden umsetzen lassen.

Märchenstunden – ein Klassiker

Ein Klassiker, vor allem für Kinder, sind Märchen. Wie wäre es mit den berühmten „Grimms Märchen“ oder den „Märchen aus Tausendundeine Nacht“? Oder ein paar Gespenstergeschichten im Dunkeln und mit Taschenlampe? Eine schöne Tasse heißen Kakao dazu und das schlechte Wetter ist schnell vergessen.

Spielenachmittag – lustige Stunden mit den Liebsten

Ein Spielenachmittag sorgt für Spaß und gute Laune. Mit den richtigen Spielen hat Langeweile keine Chance. Und ganz nebenbei lässt sich so hervorragend Zeit mit der Familie verbringen.

Kino zu Hause

Eine tolle Beschäftigung für die ganze Familie ist auch ein Filmnachmittag. Kino zu Hause also, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Gemütlich auf der Couch mit Popcorn. DVDs, Amazon Prime oder Netflix machen es möglich.

Gemeinsam kochen

Wenn der Magen knurrt, ist schlechte Laune fast schon zu erwarten. Wie wäre es also mit Kochen? Gemeinsam nach einem Rezept suchen und dann zusammen schnippeln, kochen und brutzeln – so geht Spaß in der Küche.

Puzzeln – Zeit zum Abschalten

Puzzeln erfordert Konzentration. Gleichzeitig lässt sich dabei auch abschalten und entspannen. Ein schönes Puzzle hilft auch dabei, bei Regenwetter auf andere Gedanken zu kommen.

Aufräumen, putzen, ausmisten

Keiner macht es gern und trotzdem ist es notwendig: aufräumen. Schlechtwettertage können deshalb auch dazu genutzt werden, die Wohnung auf Vordermann zu bringen, und zwar richtig. Vielleicht ist es mal wieder notwendig, den Kleiderschrank auszumisten? Oder die Abstellkammer braucht mehr Übersichtlichkeit? Zwar ist das Aufräumen und Putzen wahrlich keine spannende Freizeitbeschäftigung, aber zumindest sehr nützlich.

Was bietet München bei Regen?

Nicht nur in den eigenen vier Wänden lässt sich die Zeit während des Regenwetters gut verbringen. So hat München viele tolle Dinge zu bieten, für die es sich lohnt, auch bei Wind und Wetter vor die Tür zu gehen. Was das ist? Dazu jetzt mehr.

Schloss Nymphenburg – auf in die Welt von Prinzessinnen und Prinzen

Schloss Nymphenburg – Sommerresidenz und Lieblingsschloss der Wittelsbacher: eine weitläufige Anlage mit prunkvollem Schlossmuseum, Marstallmuseum mit Kutschenfuhrpark, dem Museum Nymphenburger Porzellan sowie dem Schlosspark und den Parkburgen. Ein gigantischer Palast, 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. ist ohne Frage eine Sehenswürdigkeit, die es sich auch bei schlechtem Wetter zu besuchen lohnt.

Schloss Nymphenburg in München: ein Blick in die Welt von Prinzessinnen und Prinzen. © pixabay.com @ Duernsteiner (CCO Creative Commons)

Sea Life – eine fantastische Welt unter Wasser

Die größte Haivielfalt in Deutschland, mehr als 700.000 Liter Wasser und etwa 2.500 Bewohner verzaubern die Besucher der Unterwasserwelt. Das Sea Life zeigt eine Welt aus schillernd bunten Schuppen und rasiermesserscharfen Zähnen. Und ganz nebenbei erfahren Besucher hier auch, wie sie zum Schutz der Meere und ihrer Bewohner beitragen können. Das Sea Life im Olympiapark ist definitiv einen Ausflug wert.

Therme Erding – Spaß und Erholung für die ganze Familie

Die Therme Erding bietet bei schlechtem Wetter eine große Vielfalt an schönen Momenten. Hier ist es leicht, die Zeit zu vergessen. 27 Wasserrutschen mit einer Gesamtlänge von 2.700 Metern, der Crazy River mit Strömung, ein riesiges Wellenbad sowie ein toller Spa-Bereich laden zu Action sowie Wellness und Erholung ein. Genau das Richtige an ungemütlichen Regentagen.

Hier kommen Kinder auf ihre Kosten – der Indoorspielplatz

Gerade mit Kindern ist der Besuch von Indoorspielplätzen bei Regenwetter eine gute Idee. Spiel und Spaß sind hier an der Tagesordnung, der Fun-Faktor riesig. Kinder können hier hemmungslos toben – auch für die Kleinsten gibt es Attraktionen. Und die Eltern? Die können dem bunten Treiben gemütlich bei einer Tasse Kaffee zuschauen.

Leseratten aufgepasst – die Bayerische Staatsbibliothek

Der Regen prasselt gegen die Fenster, die Pfützen werden größer und Münchens Straßen sind leer gefegt – das perfekte Wetter für einen Besuch der Bayerischen Staatsbibliothek. Sie ist eine der bedeutendsten Forschungs- und Universalbibliotheken Europas. Die Bibliothek gilt als "Schatzhaus des schriftlichen Kulturerbes“ und bietet jährlich wechselnde Ausstellungen. Daher dürfte sie wohl nicht nur für Studierende und Forschende interessant sein.

Keine Lust auf Beschäftigung? Hier ist der ultimative Tipp

Oft fehlt die Lust, überhaupt einer Beschäftigung nachzugehen. Das ist auch gar nicht schlimm. Viele Menschen haben es aber mittlerweile verlernt, in den Momenten des Nichtstuns einfach mal nichts zu tun. Eigentlich kinderleicht, könnte man meinen. Ist es aber gar nicht. Dabei ist es nicht schwierig, nur herumzusitzen und nichts zu tun. Die große Herausforderung ist es vielmehr, seinen Gedanken einfach einmal freien Lauf zu lassen. Das Resultat des Nichtstuns kann sich aber durchaus sehen lassen. So wird nicht selten Aufgeschobenes verarbeitet, meist kehrt eine gewisse Ruhe ein und viele Aufgaben finden einen Abschluss. Oder aber es entstehen neue Ideen, die in die Tat umgesetzt werden wollen.

Ist die Langeweile also groß und auch sonst fehlt die Lust zu regentauglichen Aktivitäten und Unternehmungen: einfach mal nichts tun. Es lohnt sich.