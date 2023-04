Der perfekte Duft als Geschenk zum Muttertag

Es ist ein Klassiker als Muttertagsgeschenk: das Parfum. Worauf beim Kauf zu achten ist, wie sich ein Parfum zusammensetzt und welche Düfte es gibt.

Jedes Jahr aufs Neue stellen sich abertausende Jugendliche und Erwachsene die Frage, was sie ihrer Mutter zum Muttertag schenken könnten. Blumen und Pralinen sind zwar Klassiker, jedoch auch etwas zu schlicht. Eine teure Kette fällt wiederum aus, da die Wenigsten mehrere hundert Euro ausgeben können. Eine tolle Alternative ist ein wertvolles Parfum, um der eigenen Mutter die wohlverdiente Wertschätzung zu ihrem besonderen Tag entgegenzubringen.

Um für den Muttertag zu eruieren, beispielsweise über einen Onlineshop wie von L‘Arisé, muss das "Kind“ natürlich die Geschmacksnote der Mutter gut kennen.

Auf diese Faktoren kommt es bei der Suche nach dem perfekten Parfum an

Es ist wichtig zu wissen, dass jeder Mensch einen individuellen Hauttyp hat und entsprechend die Parfums eine andere Duftnote an die Umgebung aussenden. Hinzu kommen Faktoren wie die Temperatur, die Ernährung und der Lebensstil. Ein Parfum würde auf zwei verschiedenen Personen unterschiedlich duften. Deshalb ist es wichtig, sich etwas Zeit zu nehmen, um das Parfum zum Muttertag oder das Parfum für sich selbst genau zu testen.

Das passende Parfum steigert die eigene Ausstrahlung, lässt uns attraktiver wirken und hebt die Persönlichkeit hervor. Je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist, ist es durchaus möglich, bei den verschiedenen Duftnuancen zu variieren. Im Winter sollte mit Düften und parfümierten Hautcremes jedoch sparsam umgegangen werden, da tiefe Temperaturen und Düfte der Haut schaden könnten.

Ein kurzer Sprung in die Geschichte der Parfums zeigt, dass einige Promis in den 50er-Jahren bereits auf das weltberühmte Parfum Chanel No 5 geschworen haben. Darunter war auch die Ikone Marylin Monroe. Chanel No 5 gilt dementsprechend als legendäres und zeitloses Parfum, welches Geschichte geschrieben hat und auch heute in Promikreisen noch sehr begehrt ist. Die Kopfnote des Parfums wird von einer Hesperidiennote bestimmt, die dieses einzigartige Blütenensemble gemeinsam mit Mairose und Jasmin bestimmt.

So sind Parfums aufgebaut

Wie kommt es zum Duft von Parfum? © Pixabay © Monofocus (CC0 Public Domain)

Die dreistufige Duftpyramide, aus welcher jedes Parfum zusammengesetzt ist, besteht aus einer Kopfnote, einer Herznote und einer Basisnote. In perfekter Harmonie zueinander entscheidet sich, wie das jeweilige Parfum auf der Haut wirkt, wie es sich entfaltet und wie der Duft zusagt.

Über die Kopfnote

Die Kopfnote wird als erster Duft vom menschlichen Geruchssinn wahrgenommen. Sie bildet die Spitze der Dufthierarchie. Nicht selten prädominieren frische und würzige Duftnoten. Zu diesen Düften zählen mitunter Minze, Zimt, Bergamotte oder Pfeffer. Nach einer viertel Stunde verflüchtigt sich die Kopfnote wieder und ist nach Auftragen oder Aufsprühen meist nicht mehr wahrzunehmen.

Über die Herznote

Nachdem die ihre Wirkung verliehen hat, tritt nach circa 15 Minuten die Herznote eines jeden Parfums ein. Sie bildet das Kernstück der Duftpyramide und bildet den Hauptcharakter eines jeden Parfums. Sie stellt eine harmonische Symbiose zur Kopfnote her und glänzt durch blumige, fruchtige und krautige Komponenten. Iris, Jasmin, Rose, Anis, Pfeffer oder mildere Gewürze werden häufig als Herznote implementiert. Die Duftnuancen, die in der Herznote verarbeitet sind, sind bis zu drei Stunden nach dem Auftragen noch wahrzunehmen.

Über die Basisnote

Die Basisnote ist die Grundlage des jeweiligen Duftes. Gerne werden holzige oder harzige aber auch würzige Duftnoten darin implementiert. Dies könnte Moschus, Patschuli oder Vanille sein. Die Basisnote verleiht dem gesamten Duft längere Haltbarkeit und verzaubert die Trägerin oder den Träger mit dem betörenden Duft des Parfums. Die Basisnote kann auch der Grund dafür sein, dass derselbe Duft an verschiedenen Personen anders wahrgenommen wird. Dies hängt mit der individuellen Beschaffenheit der Haut zusammen. So kann sich die Basisnote unterschiedlich intensiv entwickeln.

So sollten Parfums aufgetragen werden

Am besten trägt sich ein Parfum auf nackter Haut an gut durchbluteten Körperstellen wie dem Hals (Hauptschlagader), den Pulsgelenken und hinterm Ohr auf. Auch das Dekolleté ist eine sehr indizierte Stelle, um das Lieblingsparfum aufzutragen und die Herz- und Basisnote wirken zu lassen. Zwei Sprühstöße sind ideal aus einer Entfernung von maximal 30 cm. So kann sich der Duft perfekt entfalten.

So finden Sie das perfekte Parfum

Natürlich freut sich jede Mama auch über einen Strauß Blumen. © : Pixabay © silviarita (CC0 Public Domain)

Tipp Nr. 1: Am frühen Morgen Parfum kaufen

Am frühen Morgen, kurz nachdem die Parfümerie ihre Pforten geöffnet hat, ist die beste Zeit, um das Parfum für den Muttertag zu kaufen. Der Grund dafür ist, dass nach dem Aufstehen die Geruchssinne sehr scharfsinnig und aufnahmefähig sind.

Tipp Nr. 2: Auch an andere Pflegeprodukte denken

Da Hautlotionen, Make-Up und Mascara parfümiert sind, verfälschen diese Produkte die Wahrnehmung des Geruchssinns. Vor dem Gang zur Parfümerie oder dem Auspacken eines Parfums aus dem Online-Shop sollte auf parfümiertes Make-Up verzichtet werden. Falls die Nase doch irritiert ist, lohnt es sich, tief in einen Kaffeebeutel mit gemahlenem Kaffee zu schnuppern.

Tipp Nr. 3: Weniger ist häufig mehr

Beim Testen in der Parfümerie ist es empfehlenswert, sich auf maximal vier Düfte zu konzentrieren, da die menschliche Nase nur vier Gerüche verarbeiten kann. Überdies ist es klug, sich genügend Zeit zum Testen zu nehmen.

Tipp Nr. 4: Ein wenig Zeit in die Recherche investieren

In der Parfümerie gibt es Raum und Zeit für eine umfassende Beratung durch den Parfümeur oder die Parfumfachverkäuferin. Im Online-Shop ist es möglich, nach Duftnote, Marke und Produktart eine Auswahl zu treffen.

Tipp Nr. 5: Die Nase zwischendurch neutralisieren

Wie bereits erwähnt, wirkt Kaffee wahre Wunder. Die Nase erholt sich jedoch erst nach einigen Stunden wieder.

Tipp Nr. 6: Teststreifen verwenden

Wenn mehrere Parfums getestet werden sollen, sind Teststreifen empfehlenswert. Wenn der Favorit ausfindig gemacht werden konnte, reichen zwei Sprühstöße auf das Handgelenk mit der Pulsader, sodass sich der Duft dank Blutzirkulation komplett entfalten kann.