Das Home Office nachhaltig gestalten: So gelingt es

Nachhaltigkeit fängt zu Hause an. Praktische Tipps für ein gleichzeitig effizientes und ökologisch verantwortungsbewusstes Home Office.

© New Africa (#327616328) / Adobe Stock

Das Home Office ist zu einem verbreiteten Arbeitsplatzmodell geworden. Das hat dazu geführt, dass das Arbeiten von zu Hause stärker in den Fokus gerückt ist. Neben technischen Möglichkeiten und ergonomischen Aspekten ist es auch die Frage nach der Nachhaltigkeit, die in diesem Zusammenhang relevant wird.

Das Home Office hat im Zuge der Corona Pandemie an Bedeutung gewonnen. Rund 18 Millionen Menschen arbeiten seitdem allein in Deutschland teilweise oder sogar ganz von zu Hause. Die Vorteile, die das Arbeiten in den eigenen vier Wänden mit sich bringen, sind für viele Arbeitnehmer so attraktiv, dass sie sich auch nach der Home Office Pflicht dafür entschieden haben, ihren Heimarbeitsplatz, sofern möglich, nicht wieder aufzugeben. Auch Arbeitgeber haben die neuen Möglichkeiten, die das Home Office mit sich bringt, schätzen gelernt und viele Unternehmen haben dieses Arbeitsplatzmodell langfristig implementiert. Mehr Flexibilität, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine höher Work-Life-Balance und umfangreiche Einsparmöglichkeiten sind Argumente, die das Home Office nicht nur als vorübergehende Lösung attraktiv machen.

Ein Aspekt, der im Zusammenhang mit dem Home Office immer stärker in den Fokus rückt, ist der ökologische Fußabdruck von Unternehmen und Arbeitnehmern. Ein Heimarbeitsplatz bietet großes Potenzial für einen nachhaltigen Arbeitsalltag und kann dabei helfen, nicht nur Kosten einzusparen, sondern auch die Umwelt zu schonen. Damit die Nachhaltigkeit im Home Office einziehen kann, sollten verschiedene Faktoren ins Bewusstsein rücken. Mit diesen Tipps wird der Heimarbeitsplatz zur ökologischen Zone.

Papierverbrauch und Druckverhalten bewusst gestalten

Der Papierverbrauch ist im Arbeitsalltag ein enormer Kosten- und Umweltfaktor. In Deutschland verbrauchen Büroarbeitsplätze und Verwaltungen pro Jahr mehr als 320 Millionen Pakete Papier im klassischen A4-Format. , belegte Deutschland nach den China, den USA und Japan Platz 4 im weltweiten Verbrauch von Papier. Allerdings ist Deutschland auch im Sammeln und Nutzen von Altpapier als Vierter weltweit sehr aktiv.

Ein bewusster Verbrauch von Papier und ein ökologisch verantwortungsbewusstes Druckverhalten sind ein wesentlicher Schritt zu einem nachhaltigen Arbeitsalltag. Im Home Office bedeutet das, bewusst darüber nachzudenken, wie viel Papierverbrauch unerlässlich ist und welche Prozesse im Zeitalter der Digitalisierung rein virtuell verwaltet werden können. Informationen, die keinen repräsentativen Charakter haben, können möglicherweise auch auf der Rückseite alter Dokumente gedruckt werden. Eine Sammelstelle für Altpapier kann im Home Office dazu beitragen, den Papiervorrat möglichst effizient zu nutzen. Wer sein Druckverhalten anpasst und nur noch Unterlagen ausdruckt, für die es unbedingt erforderlich ist, kann Kosten sparen und die Umwelt entlasten.

Zusätzlich lohnt es sich, gezielt auf umweltfreundliches Recyclingpapier zu setzen. Mit zertifiziert nachhaltigen Produkten aus dem Recyclingprozess ist es möglich, mehr als 30 Prozent des Wasserverbrauches und ungefähr 50 Prozent des Energieverbrauches einzusparen, die bei der Herstellung von neuem Papier anfallen würden. . Papier auch nachhaltiger Materialgewinnung durch Recycling ist zum Beispiel an dem Umweltsiegel Blauer Engel zu erkennen.

Aber nicht nur beim Papier für das Home Office sollte die Wahl bewusst auf nachhaltige Produkte fallen. Auch bei Toner und Druckerpatronen gibt es ökologisch verantwortungsbewusste Alternativen. So ist zum Beispiel

Die Beleuchtung auf Energiesparlampen umstellen

Strom sparen ist ein wichtiger Schritt zu einem nachhaltigen Arbeitsalltag. Die Beleuchtung spielt dabei eine große Rolle. Wer in diesem Bereich ausschließlich auf Energiesparlampen und LED-Beleuchtung setzt, kann bis zu 80 Prozent seines Stromverbrauchs für künstliche Lichtquellen reduzieren. Besonders klimafreundlich sind LED-Lampen. Sie verbrauchen von allen zur Verfügung stehenden Varianten am wenigsten Strom, ohne Einbußen in der Beleuchtungsqualität mit sich zu bringen.

Darüber hinaus sind LEDs länger haltbar als andere Leuchtmittel und bieten damit doppeltes Einsparpotenzial. Mit einem umweltbewussten Beleuchtungssystem lässt sich nicht nur der ökologische Fußabdruck verringern, sondern auch Kosten sparen.

Strom sparen: Verbrauchsgeräte zuverlässig ausschalten

Eine weitere Möglichkeit, um im Home Office Energie zu sparen und damit einen nachhaltigen Arbeitsalltag zu generieren, besteht darin, Verbrauchsgeräte nicht im Standby-Modus zu belassen, sondern sie zuverlässig auszuschalten. Das gilt für nicht genutzte Elektrogeräte wie den Drucker, das Smartphone, das Tablet oder den Computer ebenso wie für Beleuchtung oder die Kaffeemaschine. Was nicht aktiv genutzt wird, darf vollständig ausgeschaltet werden.

Praktische Helfer beim Stromsparen sind Bewegungsmelder für die Beleuchtung, so genannte Master-Slave-Steckdosen für Bereiche, in denen mehrere Geräte gemeinsam genutzt werden und Steckdosen, die sich über eine Timerfunktion programmieren lassen oder über eine Abschalt-Automatik verfügen.

Im Home Office auf Ökostrom und grüne Gasanbieter setzen

Mit dem Umzug ins Home Office steigt der Stromverbrauch in den eigenen vier Wänden. Auch die Heizkosten gehen unter Umständen in die Höhe, wenn ein größerer Teil des Tages am heimischen Arbeitsplatz verbracht wird. Um hier ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit zu setzen, sollte ein Energielieferant gewählt werden, der auf Ökostrom und Biogas setzt. Ein Wechsel ist meist kurzfristig online möglich und viele ökologisch verantwortungsbewusste Versorger sind sogar günstiger für Wechselkunden.

Nachhaltige Anbieter, die auf Kohle, Erdöl und Gas verzichten, sind häufig mit einem Label wie dem Grüner Strom Label oder Green Planet Energy gekennzeichnet.

Nachhaltig digital arbeiten

Das Internet gehört zu den wichtigsten Tools im digitalen Home Office. Über Suchmaschinen, Chat- und Meetingprogramme, Mail-Server und Ablagesysteme in der Cloud findet die virtuelle Kommunikation und Datenverwaltung statt. Gleichzeitig hinterlässt die Nutzung digitaler Tools und Netzfunktionen aber auch einen enormen ökologischen Fußabdruck. Die in Frankreich ansässige Non-Profit-Organisation „The Shift Project“ schätzt, dass mehr als 3,5 Prozent der Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen von Tools der digitalen Informations- und Kommunikationsbranche verursacht werden.

Umso wichtiger ist es, im stark digital gestützten Home Office auf einen nachhaltigen Umgang mit virtueller Kommunikation, Informations- und Datenverwaltung umzugehen. Im Arbeitsalltag kann das gelingen, indem Mailpostfächer und Cloudspeicher regelmäßig überprüft und von nicht mehr relevanten Inhalten befreit werden. Das spart nicht nur digitalen Speicherplatz, sondern verkürzt auch Ladezeiten und damit den Energieverbrauch und die CO2-Emission. E-Mails sollten ach Möglichkeit nach Informationen gebündelt und nicht in zahlreichen Einzelprozessen verschickt werden. Komprimierte Datenanhänge verringern den digitalen Datentransfer zusätzlich. Videokonferenzen und Internetrecherchen sollten auf ein zeitliches Minimum reduziert werden. Reicht bei einer Videokonferenz auch die akustische Teilnahme, kann über das Deaktivieren der Kamerafunktion zusätzlich eingespart werden.

Spezielle Mailingprogramme wie Mailbox.org oder Posteo haben sich nachhaltigen Arbeitsprozessen mit einer geringen CO2-Emission verschrieben. Ein Wechsel kann den eigenen ökologischen Fußabdruck verringern. Das gilt auch für die Nutzung ökologisch verantwortungsbewusster , der nachhaltigen Alternative des WWF, oder der ebenfalls auf den Klimaschutz spezialisierten .

Plastik vermeiden

Ein Nachhaltigkeitsgedanke, der im Home Office gut umzusetzen ist, ist die Reduzierung von Plastikmüll. Der Kaffee-To-Go-Becher wird durch die Lieblingstasse ersetzt, statt Plastikflaschen kann der Sodastream mit Leitungswasser für die Erfrischung zwischendurch sorgen und auf Wegwerfgeschirr, Verpackungen für Convenience Food lässt sich mit dem eigenen Kühlschrank in der Nähe auch gut verzichten.

Wer beim Einkaufen bereits bewusst auf Plastik und überflüssige Verpackungen verzichtet, kann diesen Gedanken im Home Office mühelos fortsetzen. Mit einer guten Vorratshaltung und Meal Prep ist eine nachhaltige Versorgung mit dem Energiekick zwischendurch am heimischen Arbeitsplatz kein Problem.