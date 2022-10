Beleuchtung in die Einrichtung einbetten: Mit diesen Ideen zur Traumoase

Deckenleuchten, Wandleuchten oder Standleuchten: All diese Beleuchtungsgegenstände gehören weiterhin in viele Wohnungen, doch werden spezielle Szenarien eher nachgefragt. Szenarien, das sind Beleuchtungen, die schier mit der Einrichtung verschmelzen, die sich anhand der Raumnutzung oder der jeweiligen Stimmung ausrichten. Aber was ist heute gut und einfach möglich – und passt auch für Mietwohnungen?

Leuchtmittel der Wahl: LED

Die Antwort verbirgt sich stets im Medium der LED-Leuchten. Sie sind stromsparend, langlebig, bieten aber noch ganz andere Vorteile:

Kälte – während normale Glühlampen und Lichterketten bei der Nutzung warm werden, bleiben LED selbst nach stundenlangem Betrieb kalt. Das ermöglicht den Einsatz an engen und schlecht belüfteten Standorten.

Variabel – LED sind praktisch immer Dioden, nur die Form variiert. In Deckenleuchten verbergen sie sich in Glühbirnen oder Reflektoren, als Lichterkette lassen sie sich quasi überall anbringen, versteckt leuchten sie in LED-Drähten. Zugleich gibt es Strips und Leisten, die sich quasi an jedem Ort anbringen lassen.

Farbenfroh – neben normalen weißen LED gibt es das gesamte Farbspektrum. Oftmals ist weiß/Farbe in einer Lampe vereint. Zugleich können die LED gedimmt werden.

Smart – LED werden via Funk oder WLAN längst ins Smarthome integriert. Beleuchtungsszenarien können somit ideal gesteuert oder individuell aufgerufen werden. Ist die Beleuchtung auf der Arbeitsplatte zur schwach? Dann wird die Helligkeit einfach auf 100 Prozent gestellt.

Um die Beleuchtung direkt in die Einrichtung zu integrieren und eventuell noch smart zu steuern, sind LED-Mittel optimal. Gerade die fehlende Wärme, die während des Betriebs von den Leuchten ausgeht, sticht dabei hervor. Bei üblichen Leuchten muss darauf geachtet werden, dass sich die Hitze nicht staut, bei LED entfällt diese Sorge. Und selbst bei Streifen oder Ketten entsteht kein Sicherheitsrisiko, wenn einzelne Dioden ausfallen. Kam es früher bei normalen Lichterketten , weil die gezogene Energie nach dem Ausfall einiger Leuchten auf die verbliebenen verteilt wurde, läuft bei einer LED-Lösung alles wie gewohnt weiter.

LED-Streifen: Perfekt für besondere Lichteffekte

Deckenleuchten haben ihren Sinn. Sie dienen der generellen Beleuchtung eines Raums, doch sind sie denkbar unpraktisch, wenn das Licht einer Stimmung dienen soll. Niemand mag einen TV-Abend genießen, wenn das Deckenlicht wie Flutlichtstrahler in den Raum strahlt. Allerdings hatten bislang insbesondere Mieter das Problem, dass sie ihre Beleuchtung nicht individuell gestalten konnten: Spezielle Lösungen erforderten bauliche Maßnahmen und waren somit verboten. Nicht so, wenn genutzt werden:

LED-Streifen: Was ist das?

LED-Streifen gibt es als feste Leiste, aber auch auf der Rolle in einer Art dickem Klebeband. Der Streifen wird auf die gewünschte Oberfläche aufgeklebt und mit dem Strom verbunden. Die Streifen gibt es weiß, farbig, spitzwassergeschützt und auch intelligent. Einfachere Streifen verfügen über eine Funkfernbedienung. Hängt der Streifen an einer smarten Steckdose, so kann er in Routinen eingebunden werden.

Möglichkeiten – LED-Streifen werden zumeist direkt auf die gewünschte Fläche aufgeklebt. Das kann die Rückseite eines TV-Geräts, die Unterseite der Couch, der Übergang zur Decke, aber auch ein Regal, Schrank oder die Fußleiste sein. Es gilt: Sie kommen dorthin, wo sie gewünscht werden. Alternativ – und teils attraktiver – sind spezielle Lichtleisten, die zuerst beispielsweise in den Übergang zur Zimmerdecke geklebt werden. In diese Leiste wird nun der LED-Streifen eingelegt und schließlich mit einer durchsichtigen oder milchglasigen Abdeckung versehen. Diese Variante schafft und verhindert das Problem, das beschichtete LED-Streifen oft aufweisen: die Vergilbung.

LED-Streifen können praktisch überall genutzt werden. Wer gerne den Unterboden der Couch beleuchtet, klebt sie dorthin. Im Deckenknick bieten sie eine indirekte Beleuchtung, auf den Fußleisten erhellen sie die Wand von unten. Das einzige Kriterium ist, dass ein Stromanschluss in der Nähe ist. Das stromführende Kabel samt Empfänger sollte möglichst in einen Kabelschacht gelegt werden, damit die Optik nicht gestört wird.

Weitere Beleuchtungsideen

LED-Streifen und andere Leuchtmittel trumpfen besonders dann auf, wenn sie in smarte Routinen eingebunden werden. Mit smarten Steuerungsmethoden können sie in der Helligkeit auf Zuruf angepasst werden, auch das Farbspektrum lässt sich so per Stimmbefehl oder voreingestellt wandeln. Damit das gelingt, muss aber vorab genau hingesehen werden:

Steuermöglichkeiten – jeder LED-Streifen und jede LED-Birne kann smart werden, wenn die Lampe an einer WLAN-Steckdose angeschlossen ist. Diese Methode erlaubt es aber nur, die Lampe an- oder auszuschalten. Smarte LED-Lösungen integrieren die WLAN- oder Funksteuerung schon im Produkt und erlauben mittels der Anbindung an eine Steuerzentrale (Alexa und Co.) auch die Anpassung der Helligkeit, Farbe und Intensität.

Einbettung ins Beleuchtungskonzept – über Skills und Apps ist das recht einfach. Dennoch sollte niemand glauben, dass die erste Einstellung die letzte sein wird. Beleuchtungskonzepte ändern sich mit der Zeit und werden nach und nach den eigenen Bedürfnissen angepasst. Generell empfiehlt es sich ohnehin, verschiedene Szenarien für einen Raum einzustellen. Das Fußballspiel am Abend erfordert oft ein anderes Leuchtkonzept als der Horrorfilm zur selben Zeit.

LED lassen sich dank ihrer Vielfalt längst in alle Beleuchtungskonzepte einfügen. Das Problem bei LED-Glühbirnen ist allerdings, dass gerade die smarten Varianten vom Aufbau ein wenig höher sind und somit nicht in jede Wand- oder Standleuchte passen. Es ist daher durchaus denkbar, dass nicht jede Leuchte im Raum durch LED ersetzt werden kann. Beim Kauf neuer Leuchten ist zu beachten, ob die LED wechselbar ist. Einige Hersteller integrieren die LED fest in den Lampenaufbau, was einen Wechsel einer defekten LED unmöglich macht. Das kann sich im Nachhinein als Ärgernis herausstellen.

Eine intelligente Lichtsteuerung senkt den Energieverbrauch weiter und kann zudem auch stets für schöne Atmosphäre sorgen. © Moritz Kindler / Unsplash.com

Fazit – die eigene Beleuchtung kreieren

Früher waren Beleuchtungsideen im eigenen Heim eingeschränkt. Die Anschlüsse gaben an, wo die Deckenbeleuchtung zu befestigen war, Steckdosen oder Wandanschlüsse gaben den Rest vor. Mit LED-Möglichkeiten hat sich das geändert. Nicht einmal die Hitzeentwicklung ist mehr zu beachten, wodurch LED auch hinter der Couch oder in Vitrinen genutzt werden können, ohne dass Brandgefahr besteht.

Selbst die indirekte Beleuchtung mit der Idee einer schwebenden Zimmerdecke ist mit LED leicht zu kreieren. Es kommt aber stets auf die LED selbst an. Wer smarte Lösungen sucht, muss gut hinschauen.