Junge Menschen und der Immobilienmarkt: Wenn Interesse auf Erschwernisse trifft

Zwischen „wollen“ und „können“ liegen oft Welten. Besonders deutlich wird das beim Thema Wohnsituation und speziell Eigenheim bei jungen Menschen.

12. September 2023 - 13:26 Uhr

Junge Menschen in ihren 20ern im eigenen Heim? Der Wunsch dafür ist heutzutage groß – die Realität sieht jedoch deutlich anders aus.

Junge Erwachsene zwischen zirka 18 und 30 Lebensjahren wollen am liebsten in Großstädten leben und durch ein Wohnen zur Miete möglichst flexibel bleiben. Es gibt wohl keine Behauptung, die in den vergangenen Jahren häufiger aufgestellt wurde als diese.

Tatsächlich hatte diese Aussage in jüngerer Vergangenheit sogar einen großen wahren Kern. Noch 2010 etwa stützte sich ein auf mehrere Studien, die genau das bestätigten.

Mittlerweile allerdings hat sich das Blatt deutlich gewendet. Die coole Großstadt-Wohnung ist längst nicht mehr für alle Jung-Erwachsene das erstrebenswerteste Ziel – zumindest nicht lang- bis mittelfristig. In der heutigen Zeit allerdings kollidieren die immobilen Wünsche dieser Menschen allzu häufig mit verschiedenen Realitäten der Finanzwelt und des Immobilienmarktes.

Junge Menschen in Deutschland: Die Generation Frühauszieher

Den 18 Geburtstag feiern die allermeisten jungen Deutschen nach wie vor im elterlichen Haus bzw. der elterlichen Wohnung. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten (prominent etwa Italien) hält es sie danach allerdings nicht mehr sonderlich lange.

Tatsächlich sind junge Menschen hierzulande ausgesprochene „Frühauszieher“, wenn man sich den EU-Schnitt betrachtet. Laut diesem verlassen junge Menschen im Alter von 26,5 Jahren das elterliche Nest. Bei uns hingegen – bezogen auf das Berichtsjahr 2021. Nur in den Niederlanden, Finnland und Schweden geht es noch schneller. Bei den Nordlichtern zieht der Nachwuchs sogar noch als Teenager mit 19 aus.

Tatsächlich, so lässt es sich feststellen, ist für die allermeisten Jugendlichen dann die erste Anlaufstelle eine gemietete Wohnung oder eine WG; oft in einer (Groß-)Stadt. Doch wo das vor einigen Jahren den Wünschen der damaligen Jugend perfekt entsprach, handelt es sich heute vielfach eher um eine der reinen Notwendigkeit geschuldete Zwangslage – etwa aufgrund eines Studiums.

Großstadtrubel? Besser nicht

Zu diesem Ergebnis kommt . Sie wurde durch das Forsa-Institut im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen erstellt. Dabei handelte es sich um eine 2021 veröffentlichte repräsentative Befragung junger Menschen zwischen 14 und 19.

Die wichtigsten Aussagen dieser Arbeit:

· Lediglich 21 Prozent der Befragten wollen mit 30 noch in einer Großstadt leben. 25 Prozent möchten in Vororten oder Randgebieten großer und mittlerer Städte wohnen. 28 Prozent wollen in Mittelstädten leben. Ganze 25 Prozent sehen ihre wohnliche Zukunft sogar auf dem Land – entweder in kleinen Dörfern oder gar alleinstehenden Höfen.

· Nur eine kleine Minderheit, nämlich 9 Prozent, will mit 30 zur Miete leben. 87 Prozent wollen stattdessen Wohneigentum. Bei 74 Prozent ist das das klassische Eigenheim, bei nur 14 Prozent eine Eigentumswohnung.

Das sind definitiv Ansichten, die nicht zuletzt Stadtplaner überraschen dürften. Andere Arbeiten sehen nahezu deckungsgleiche Tendenzen bei den jungen Menschen, die aktuell bereits in den 20ern sind; also etwas älter als die hier befragte Gruppe.

Interessant ist allerdings eine weitere Zahl: 90 Prozent der befragten Jugendlichen gingen davon aus, später das nötige Geld für Wohneigentum zu haben. 55 Prozent glaubten sogar, dies sei bereits mit 30 der Fall. 35 Prozent nahmen an, erst später die Mittel zu haben.

Diese Werte sind deshalb interessant, weil sie zeigen, wie die Wünsche dieser Generation mit der Realität kollidieren.

Eigenheimbesitzer werden immer älter

Denn tatsächlich steigt das Alter beim Kauf einer eigenen Immobilie seit Jahren an. Für die 2020er sehen verschiedene Umfragen und Studien hier eine Spanne von zirka 38 Jahren bis deutlich über 40 an.

Der primäre Grund hierfür: Bau und Kauf von Immobilien haben sich in den vergangenen Jahren massiv verteuert. Doch wo wenigstens Kredite lange Zeit günstig waren, sind diese zuletzt aufgrund der erhöhten Leitzinsen ebenfalls recht kostspielig geworden. Zusammen mit den durch die Inflation deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten ergibt das einen brisanten Cocktail:

Schon heute haben junge Menschen in den 20ern und sogar über weite Teile ihrer 30er nicht die nötigen Finanzen, um eigene Immobilien kaufen zu können – erst recht nicht allein, ohne Partner. Beim hohen Alter des Immobilienerwerbs dürfte daher das ebenfalls angestiegene Heiratsalter eine Rolle spielen. . 2012 waren es noch 32,1 Jahre; 2002 sogar nur 30,3 Jahre.

Wohl können sich nicht nur Ehepaare eine Immobilie leisten. Im Gegenteil, bei vielen jungen Menschen ist es auffällig, wie sehr sie vielmehr das Eigenheim „für sich“ haben wollen, ohne primäre Gedanken an ein Heim für eine Familie. Bloß ist eine durch den Trauschein nachgewiesene „feste Partnerschaft“ für viele Finanzierungen der beste Nachweis – und in der Realität können sich heutzutage Alleinstehende nur bei sehr guten Gehältern eine Immobilie leisten. Der Effekt: Zwar lebt etwa die Hälfte der Deutschen in selbstgenutztem Wohneigentum, davon sind jedoch nur zwölf Prozent jünger als 35.

Diese Unmöglichkeit, sich noch in wirklich jungen Jahren eine Immobilie leisten zu können, zieht sogar noch weitere Kreise. Bei Solaranlagenkäufen : Bei 41- bis 50-Jährigen war 2022 ein Solaranlagenkauf doppelt so wahrscheinlich wie bei jüngeren Altersgruppen. Bei 51- bis 70-Jährigen lag der Wert sogar 2,5-mal so hoch. 2023 sanken die Abstände zwar etwas, sind jedoch immer noch deutlich.

Geldmangel für Immobilie und Solaranlage darf hier ebenfalls als zentraler Grund angenommen werden. Denn bei keiner anderen Alterskohorte ist der Nachhaltigkeitsgedanke so ausgeprägt wie bei den heute jungen Menschen.

Hoffnungsschimmer: erben

Ein erheblicher Teil junger Menschen möchte relativ zeitnah eine eigene Immobilie besitzen – egal ob mitten auf dem Land oder am Rande einer Stadt. Dieser Wunsch kollidiert jedoch mit den immer stärker steigenden Preisen.

Viele hoffen deshalb darauf, auf alternativem Weg zu Immobilienbesitzern zu werden; konkret durch Erbschaften seitens der Eltern oder Großeltern oder ähnlicher Verwandter. Die theoretischen Chancen dafür stehen aus zwei Gründen nicht schlecht:

· Je höher der Altersschnitt, desto größer der Anteil an Immobilienbesitzern. Die heute im Seniorenalter befindlichen „Baby Boomer“ waren einst die Generation Eigenheim schlechthin.

· Besagte Baby Boomer hatten im Schnitt eher wenige Kinder. Dadurch sinkt die Gefahr, zu vererbende Eigenheime aufteilen zu müssen – häufig nur durch Verkäufe möglich.

Viele junge Menschen dürfen daher zurecht hoffen, in den kommenden Jahren durch Erbschaft an ihr begehrtes Eigenheim zu gelangen. Allerdings wird auch das nicht ohne Schwierigkeiten funktionieren.

Seit Jahresbeginn 2023 . Dadurch werden viele Immobilien rechnerisch wertvoller. Es steigt die Gefahr, die sich am Verwandtschaftsgrad orientierenden Freibeträge der Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer zu überschreiten – wodurch trotz Erbschaft das Haus teuer werden kann.

Zwar fordern verschiedene Parteien deshalb eine Erhöhung der Freibeträge oder eine Abschaffung der Besteuerung bei privaten Erbschaften und erwiesener Nachnutzung. Ebenfalls hat die bayerische Landesregierung im Juni 2023 gegen das Erbschaftssteuergesetz geklagt. Noch ist jedoch nichts entschieden – und können junge Menschen es deshalb sowohl auf direktem als auch indirektem Weg schwer haben, das mitunter überraschend konservativ wirkende Wohnziel ihrer Wünsche zu erreichen.