Energiebewusstes Bauen als Beitrag zum Umweltschutz

Nahezu alle Branchen und Unternehmen, aber auch die meisten Privatpersonen tragen einen Teil zum menschengemachten Klimawandel bei. Sie alle haben die Möglichkeit, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, indem sie energiebewusster agieren und leben. Das gilt nicht zuletzt für die Baubranche.

Mit modernen Gebäudehüllen, erneuerbaren Energien, Smart Homes und vielen weiteren Dingen gibt es die Möglichkeit, den eigenen Energieverbrauch zu senken und den Immobilienbau möglichst umweltfreundlich zu gestalten. Wie dies im Einzelnen vonstattengehen kann:

Eine moderne Gebäudehülle

Die Gebäudehülle hat großen Einfluss auf die Energieeffizienz und damit die Umweltverträglichkeit einer Immobilie. Ihr sollte im Rahmen von Bauprojekten daher große Aufmerksamkeit zukommen. Durch eine effiziente Dämmung und eine sich hieraus ergebende ökologische Gebäudehülle ist es möglich, Wärmeverluste im Winter zu vermeiden und die Notwendigkeit, im Sommer eine Klimaanlage zu betreiben, zu reduzieren. Die verwendeten Ressourcen werden folglich optimal genutzt, was Einsparpotenziale bedeutet und CO2-Emissionen reduziert.

Bauherren können auf ganz unterschiedliche Arten der Dämmung zurückgreifen. Aus ökologischer Sicht ist es sinnvoll, Dämmstoffe wie Cellulose, Schafwolle oder Hanf zu verwenden, die nachwachsen und immer wieder neu genutzt werden können. Außerdem sollte auf Chemikalien und andere umweltschädliche Komponenten bei der Dämmung verzichtet werden. Ebenso ist es eine gute Idee, hochwertige Fenster und Türen einzusetzen, um die Gebäudehülle einer Immobilie zu isolieren und luftdicht zu machen. Das fertige Gebäude sollte dann in regelmäßigen Abständen gewartet und instand gehalten werden, damit der hohe Grad an Umweltfreundlichkeit möglichst lange erhalten bleibt.

Auf erneuerbare Energien setzen

Im Rahmen des ökologischen Bauens ist die Energiegewinnung von großer Relevanz. Je mehr Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird und je weniger fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen, desto besser ist das für die Umwelt. Wer Bauprojekte plant, sollte daher genau überlegen, welche Technologien für die Nutzung erneuerbarer Energien zum Einsatz kommen soll.

Unter anderem ist es eine gute Idee, einzusetzen. Hierfür werden Solarpaneele auf dem Dach montiert, die Sonnenlicht in Strom umwandeln können. Hierdurch haben die Immobilienbesitzer die Möglichkeit, ihren eigenen Strom zu generieren und unabhängig von Stromanbietern zu werden, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten. Ebenso vertrauen viele Hausbesitzer auf die Geothermie. Hier wird Wärme aus dem Boden genutzt, um Wasser zu erhitzen oder ein Haus zu heizen. Da diese Energie ebenfalls erneuerbar ist, profitiert die Umwelt hiervon stark.

Ein Smart Home nutzen

Smart Homes helfen dabei, Energie im Alltag einzusparen und umweltbewusst zu leben. © pixabay.de © Gerd Altmann CCO Public Domain

Eine weitere gute Möglichkeit, um die Energie im eigenen Zuhause optimal zu nutzen, sind Smart Homes. So ist es beispielsweise über smarte Thermostate möglich, die Temperatur in einem Zimmer oder in der gesamten Wohnung gezielt zu steuern. Die Bewohner können somit beispielsweise festlegen, dass die Wohnung immer schön gewärmt sein soll, wenn sie abends von der Arbeit kommen. Außerdem lassen sich Temperaturschwankungen, die auf Probleme wie ein Leck in der Gebäudehülle zurückzuführen sind, durch solche smarten Thermostate leicht aufspüren und in den Griff bekommen.

Des Weiteren haben die Immobilienbesitzer bei Smart Homes den Verbrauch ihrer einzelnen Geräte immer genau im Blick. Sie können somit die verschiedenen Komponenten wie die Heizung, die Waschmaschine, die Alarmanlage, den Smart TV und vieles andere so nutzen, dass sie nur die Energie verbrauchen, die tatsächlich notwendig ist. Damit all das funktioniert, muss eine Immobilie bereits bei der Planung eines Bauprojekts als Smart Home konzipiert sein.

Regionale und ökologische Baustoffe verwenden

Im Namen der Umwelt sollte auf große Transportwege bei Bauprojekten verzichtet werden. Wenn bestimmte Baustoffe aus anderen Ländern oder gar Kontinenten erst herbeigeschafft werden müssen, wird eine Menge CO2 ausgestoßen. Das liegt daran, dass die einzelnen Komponenten mit dem Lkw oder Flugzeug transportiert werden, was schädlich für die Umwelt ist. Deswegen sollte bei allen Bauprojekten auf regionale und ökologische Baustoffe Wert gelegt werden.

Unter anderem ist es eine gute Idee, vorrangig Holz für die einzelnen Immobilien zu verwenden. Hierbei handelt es sich um einen nachwachsenden Rohstoff, der sich durch eine hohe Natürlichkeit auszeichnet. Außerdem ist Holz leicht zu verarbeiten und unterstützt die Dämmung und Energienutzung innerhalb einer Immobilie hervorragend. Im Zusammenspiel mit dem Architekten sollten daher gezielt ökologische Baustoffe ausgewählt und in das Baukonzept integriert werden.

Eine hochwertige Heizungsanlage einbauen

Viele hohe CO2-Emissionen sind auf alte Heizungsanlagen zurückzuführen. Diese arbeiten häufig nicht effizient, sodass einem hohen Ressourcenverbrauch nur ein mittlerer oder geringer Energiegewinn gegenübersteht. Außerdem arbeiten ältere Heizungsanlagen nahezu immer mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas. Beide führen zu einem erheblichen CO2-Ausstoß und sollten daher nach Möglichkeit vermieden werden. Bei älteren Gebäuden ist es daher ein guter Plan, bestehende Heizungsanlagen auf Öl- oder Gasbasis auszutauschen. Bei neueren Immobilien kann von vornherein auf ökologische Wärmegewinnung gesetzt werden. Vor allem die Geothermie und Solaranlagen spielen in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle.

Energieeffiziente Geräte verwenden

Um möglichst wenig Energie und Ressourcen zu verbrauchen, sollte man auf energieeffiziente Haushaltsgeräte Wert legen. Das betrifft beispielsweise die Waschmaschine, den Kühlschrank, die Spülmaschine, den Smart TV und einiges mehr. Je weniger Energie diese verschiedenen Geräte verwenden, desto besser ist das für die Umwelt. Bereits bei der Immobilienplanung kann daher überlegt werden, welche Geräte angeschafft werden sollen. Vor allem für Unternehmen, die viele Produktionsanlagen und Maschinen in ihren Gewerbeimmobilien brauchen, ist das relevant.

Bei der Auswahl energieeffizienter Haushaltsgeräte helfen die sogenannten weiter. Diese geben an, wie umweltfreundlich bestimmte Haushaltsgeräte sind und wie viel Energie sie bei welcher Leistung verbrauchen. So ist es leicht möglich, unterschiedliche Geräte einander gegenüberzustellen und genau diejenigen auszuwählen, die die Umwelt am wenigsten belasten.

Fazit

Gerade der Bausektor bietet vielfältige Möglichkeiten, um Energie und Ressourcen einzusparen und einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Das ist sowohl bei privaten Bauprojekten als auch bei Gewerbeimmobilien der Fall. Wichtig ist, dass sich die jeweiligen Bauherren mit den ökologischen Aspekten ihrer Bauprojekte beschäftigen und beispielsweise durch die Auswahl der Materialien, den Einsatz von Dämmungen, die Planung moderner Geräte und Heizungsanlagen und durch viele weitere Maßnahmen dafür sorgen, dass der Umweltschutz bei den jeweiligen Immobilien groß geschrieben wird.