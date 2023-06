Die Zukunft des Wohnens: Fertighäuser als nachhaltige Lösung

Moderne Fertighäuser überzeugen in verschiedenen Punkten: Sie glänzen mit einer zeitgemäßen Architektur, sind präzise konstruiert und bieten klimafreundliche Lösungen an. Die wichtigsten Vorteile der Fertighäuser - und warum sie das Zeug dazu haben, die Zukunft des Wohnens mitzubestimmen

Von wegen langweilig: Fertighäuser lassen sich in zahlreichen Designvarianten verwirklichen. Unter anderem als Kubus oder modernes Haus mit Glasfronten, Terrasse, Pool und Garten.

Seit Jahren schon erleben Fertighäuser einen regelrechten Boom. So entscheiden sich immer mehr Menschen für ein Haus mit vorgefertigten Teilen aus der Fabrik. Auch deshalb, weil Fertighäuser mittlerweile allen Kriterien zum nachhaltigen Bauen gerecht werden. Der Trend geht hierbei eindeutig in Richtung Holzbau mit Hölzern wie Fichten, Tannen, Lärchen oder Kiefern. Denn gilt als schnell beschaffbar, ressourcensparend und gut verträglich. Den Bewohner*innen bietet Holz ein äußerst angenehmes Raumklima ohne giftige Chemikalien. Auch das Risiko für Bauschäden ist gering, da Holz in zertifizierter Qualität eine ausgezeichnete Werthaltigkeit hat. Bei einer industriellen Vorfertigung prüft die unter anderem durch unabhängige Fremdgutachter. Diese Vorgehensweise erhöht die Sicherheit beim Bau und ist der Grundstein für ein wertstabiles Zuhause. Selbstverständlich spielt auch der geringe ökologische Fußabdruck eine Rolle. Da Holz zu den nachwachsenden Rohstoffen gehört, lässt es sich lokal beziehen, wodurch längere Transportwege entfallen.

Auch der gute Dämmschutz spricht für ein Holzhaus als Fertighaus. Es lässt sich präzise verbauen und erreicht somit eine gute Energieeffizienz. Nicht zuletzt überzeugen umweltfreundliche Materialien wie Holz auch durch ihren eigentümlichen, rustikalen Charme. Solche Häuser vermitteln ein behagliches, warmes Gefühl mit einer einladenden Atmosphäre. Nachteile gibt es bei den umweltfreundlichen Materialien nur wenige. Unterm Strich sind sie etwas witterungsempfindlicher, können aber mit der richtigen Pflege ebenfalls lange halten.

Fertighäuser sind im energieeffizienten Design gestaltet

"Ein weiteres Argument, warum Fertighäuser die Wohnlandschaft der Zukunft (mit)gestalten können, ist ihr energieeffizientes Design. Bei vielen Fertighausanbietern entstehen die Bauten unter idealen Bedingungen. Es werden ausschließlich passende Decken-, Wand- und Dachelemente produziert und verwendet. Dadurch gelingt es, ein energieeffizientes Design zu erschaffen, das Wärme nur langsam an die Umgebung abgibt. Mitunter ist es in nur wenigen Tagen schaffbar, ein wetterfestes und abschließbares Gebäude auf der Baustelle zu errichten“, berichtet der .

Schon das Äußere eines Fertighauses kann ein sehr ausdrucksstarkes Design haben. Möglich sind individuelle Unikate, deren Exklusivität nach außen dringt. Solche Bauten, die sich prinzipiell in jedweder Form realisieren lassen, setzen die architektonischen Bedürfnisse der Bauherren passgenau um. Ob Bungalow oder Mehrfamilienhaus: Einzigartige Grundrisse setzen der Fantasie keine Grenzen und beziehen auch die Innenräume ins große Ganze ein.

Abgerundet wird die energieeffiziente Gestaltung mit einer modernen Smart-Home-Technologie. Sie ist im gesamten Fertighaus verfügbar und senkt die Energiekosten im Eigenheim merklich. Je nach Funktionsumfang können Bewohner*innen beispielsweise Raumtemperaturen regulieren sowie die Verteilung des Solarstroms steuern. All diese Kriterien erfordern wiederum eine längere Planungsphase, was mit den entsprechenden Kosten einhergeht. Dafür können sich Eigentümer*innen, die den Mehraufwand nicht scheuen, über ein rundum individuelles Designhaus freuen.

Fertighäuser integrieren erneuerbare Energien

Fossile Energien sind nur in begrenztem Maße vorhanden. Anders als erneuerbare Energien, die sich natürlich nachbilden und dem Abbau fossiler Energieträger entgegenwirken. Daher setzen immer mehr Anbieter von Fertighäusern darauf, Energien der Zukunft zu integrieren. Hierbei gehören vielfach klimafreundliche Extras wie Wärmepumpen, die aus der Luft oder dem Erdreich Wärme beziehen, dazu. Auch Photovoltaikanlagen sind zur Stromgewinnung keine Seltenheit.

Heizsysteme mit Biomasse gehören ebenfalls zu den neueren Marktangeboten. Dieses zukunftsorientierte Heizsystem funktioniert mit regenerativen Brennstoffen, etwa mit Holz, landwirtschaftlichen Nebenprodukten oder Bioabfallprodukten. Verfügbar sind außerdem verschiedene Größen, Technologien und Ausstattungen. Oftmals sind Biomasseheizungen zwar teuer in ihrer Anschaffung, aber umso kostengünstiger im Betrieb sowie CO2-neutral. Das macht sie zu einer attraktiven, staatlich geförderten Lösung für Fertighäuser. Entsprechende Zuschüsse stellt die sogenannte “Bundesförderung für effiziente Gebäude” unter der Bedingung der Kombination mit einer Solarthermieanlage/Warmwassersolaranlage bereit.

Insgesamt tun Bauherren gut daran, ihre Fertighäuser mit erneuerbaren Energien zu betreiben. So tun sie nicht nur etwas für den Erhalt der Umwelt, sie machen sich auch unabhängiger vom Weltmarktgeschehen. Wer nachhaltig baut, schaut demnach entspannter in die Zukunft und schafft sich über viele Jahrzehnte eine solide Basis.

Nullenergiehäuser und Passivhäuser als innovative Konzepte

Nicht zuletzt sind Fertighäuser auch deshalb zukunftsorientiert, da sie es erlauben, innovative Konzepte ins Leben zu rufen. Dazu zählen Häuser, die ohne zusätzliche Energieversorgung von außen auskommen. Diese sogenannten Nullenergiehäuser zeichnen sich einerseits durch einen extrem geringen Wärmeverlust, andererseits durch eigene Anlagen zur Energieerzeugung aus. Im Gegensatz zu Passivhäusern setzen Nullenergiehäuser mit qualitativen Bauteilen auf aktive Energiegewinnung. Übliche Bauteile sind dreifach verglaste Fenster, Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie hauseigene Anlagen (Blockheizkraftwerk, Photovoltaikanlage). Auch Fertighausanbieter liefern mittlerweile Nullenergiehäuser in unterschiedlichen Bauformen aus. Bei der Entscheidung für oder gegen ein Nullenergiehaus gilt es, neben den vielen Vorteilen auch einige Nachteile zu berücksichtigen. So verursachen Nullenergiehäuser meistens höhere Baukosten und erschweren die Grundstückssuche. Auch die Gestaltungsmöglichkeiten können aufgrund der kompakten Außenwandflächen eingeschränkt sein.

Auch Passivhäuser vereinen als Fertighäuser energiesparende Konzepte mit komfortablem Wohnfeeling. Bei einem Fertighaus sind oft nur geringe Anpassungen nötig, um es zum Passivhaus umzurüsten. Um den niedrigen Energieverbrauch zu halten, müssen einige Kriterien erfüllt sein. So sollten die Außenwände sowie das Dach und die Bodenplatte wirksam gedämmt sein. Auch moderne Lüftungstechniken, Verglasungen und die Nutzung von Sonnenenergie zeichnen ein Passivhaus aus. Einmal fertiggestellt, überzeugt ein Fertighaus als Passivhaus mit vielseitigen Vorteilen. So sparen Bewohner*innen durchschnittlich bis zu 90 Prozent Heizwärme ein. Damit verringern sich die Nebenkosten, sodass mehr Geld für andere Dinge übrig bleibt.

Auch der verbesserte Wohnkomfort spricht dafür, ein Passivhaus zu errichten. Durch die Eigenenergie durch die Sonne und Körperwärme sowie die effiziente Dämmung erfolgt eine gute Wärmerückgewinnung. Das wiederum trägt zu einem guten Raumklima und einer gesünderen Lebensweise bei. Es bleibt zu erwarten, dass zukünftig noch mehr Nullenergie- und Passivhäuser als Fertighäuser gebaut werden. Ihre unbestreitbaren ökologischen Vorteile machen sie zu attraktiven, energieeffizienten Lösungen von morgen.