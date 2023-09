Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "Klangfest"

Nachfolgend finden Sie die Teilnahmebedingungen für das "Klangfest“-Gewinnspiel der Abendzeitung. Mit der Teilnahme akzeptieren Sie die nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich.

09. September 2023 - 06:43 Uhr

1. Veranstalter:

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von der Abendzeitung München Verlags-GmbH, Garmischer Str. 35, 81373 München, nachfolgend "Veranstalter".

2. Laufzeit, Abbruch, Änderungen:

Das Gewinnspiel (Gewinnaktion) findet am 09. September 2023 vor Ort statt. Der Veranstalter behält sich vor, die Gewinnaktion aus wichtigem Grund jederzeit zu beenden, abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern.

Dies insbesondere dann, wenn unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereiches des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchführung erschweren oder für den Veranstalter unzumutbar machen.

Hierzu gehören – beispielsweise und nicht abschließend - das nicht gestattete Eingreifen Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung dieser Gewinnaktion stehen.

3. Teilnahmeberechtigte Personen:

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel beträgt 18 Jahre. Mitarbeiter:innen des Veranstalters und deren Angehörige, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben sind von der Gewinnaktion ausgeschlossen.

4. Teilnahme:

Die Teilnahme an der Gewinnaktion ist kostenlos. Die Teilnahme erfolgt vor Ort. Per QR Code können sich die Teilnehmer:innen unter abendzeitung.de/klangfest registrieren und das Formular zur Teilnahme ausfüllen. Jeder Teilnehmer:in kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Verstößt ein Teilnehmer:in gegen diese Teilnahmebedingungen, behält sich der Veranstalter vor, diesen Teilnehmer:in von dem Gewinnspiel auszuschließen.

Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen (z. B. Hackertools, Viren, Trojaner etc.) oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Auch wer für Dritte teilnimmt (mit deren Wissen oder ohne deren Wissen) kann vom Spiel ausgeschlossen werden.

Außerdem ist die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und vor allem über einen professionellen Gewinnspiel-Service nicht möglich. Gegebenenfalls können bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

5. Gewinnermittlung:

Die Ermittlung der Gewinner:innen erfolgt am 11. September 2023 im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen gültigen Teilnahmen.

6. Preise:

Zu gewinnen gibt es 5x2 Tickets für das Musical Wüstenblume am 06.10.2023 im Deutschen Theater (Kooperationspartner).

7. Benachrichtigung der Gewinner:innen:

Der Gewinner:innen werden vom Veranstalter entweder telefonisch oder per Mail an die vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin hinterlegte E-Mail-Adresse benachrichtigt. Der Gewinner/die Gewinnerin muss innerhalb von 48 Stunden gegenüber dem Veranstalter die Annahme des Preises erklären, sonst verfällt der Gewinn und es wird ein anderer Teilnehmer/eine andere Teilnehmerin ausgewählt.

Die Kontaktdaten des Veranstalters sind in der Benachrichtigungs-E-Mail enthalten.

8. Inanspruchnahme des Preises:

Nähere Informationen dazu erfolgen im Rahmen der Gewinnbenachrichtigung durch den Veranstalter.

9. Rechtliche Hinweise:

a. Datenschutz:

Für den Zweck der Durchführung der Gewinnaktion verarbeitet der Veranstalter die personenbezogenen Daten, die die Teilnehmer:innen im Rahmen ihrer Registrierung/Teilnahme angeben: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie gegebenenfalls Angaben, die er/sie darüber hinaus freiwillig machen.

Die Verarbeitung der vorstehend genannten personenbezogenen Daten ist erforderlich, um die Gewinnaktion durchzuführen und im Falle eines Gewinnes den betreffenden Teilnehmer/die betreffende Teilnehmerin zu benachrichtigen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO (Vertragsdurchführung).

Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich und zum Zweck der Inanspruchnahme des Gewinnes an den Kooperationspartner (Empfänger). Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Stellen Teilnehmer:innen die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung, so ist eine Teilnahme an der Gewinnaktion oder die Entgegennahme eines möglichen Preises nicht möglich. Die Veranstalter verwenden die vorstehenden personenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchführung der Gewinnaktion. Die personenbezogenen Daten aller Teilnehmer:innen mit Ausnahme der Gewinner:innen löschen die Veranstalter innerhalb von 14 Tagen nach der Ermittlung des/der Gewinners:in.

Die personenbezogenen Daten des Gewinners/der Gewinnerin löschen die Veranstalter nach Ablauf etwaiger Gewährleistungs- und Aufbewahrungsfristen. Einzelheiten zum Datenschutz, insbesondere zu den Betroffenenrechten, sind unter https://www.abendzeitung-muenchen.de/datenschutz/ sowie unter (für das Benutzerkonto) abrufbar.

b. Haftungsausschluss:

Der Veranstalter ist stets bemüht, die Teilnahmebedingungen der Gewinnaktion vor und während der Dauer der Gewinnaktion online abrufbar zu halten und die Möglichkeit der Online-Teilnahme während der Laufzeit verfügbar zu halten. Der Veranstalter haftet jedoch nicht für technisch bedingte Fehler. Der Veranstalter haftet auch nicht für auftretende Mängel am jeweiligen Gewinn.

c. Ausschluss des Rechtswegs:

Der Rechtsweg ist für die Durchführung der Gewinnaktion, die Gewinnentscheidung und auch die Gewährung des Gewinns ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar, eine Umwandlung und/oder Barauszahlung ist nicht möglich. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.