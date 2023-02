Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "Das rote Sofa"

Die Abendzeitung verlost 5 x 2 Tickets pro Event für die Veranstaltungsreihe "Das rote Sofa“ im Barocksaal des Deutschen Theaters in München. Nachfolgend finden Sie die Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

20. Februar 2023 - 06:03 Uhr

1. Veranstalter

Das Gewinnspiel wird durchgeführt von der Abendzeitung München Verlags GmbH (Print) und der Abendzeitung Digital GmbH & Co KG (Digital), beide ansässig in Garmischer Straße 35, 81373 München, gemeinsam nachfolgend: Veranstalter.

2. Laufzeit, Änderungen, Abbruch

Das Gewinnspiel beginnt am 20. Februar 2023 (00:00 Uhr) und endet am 28. Februar 2023 um 12 Uhr. Die Veranstalter behalten sich vor, aus wichtigem Grund jederzeit das Gewinnspiel zu unterbrechen oder zu beenden, abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern. Dies insbesondere dann, wenn unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereiches des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchführung erschweren oder für die Veranstalter unzumutbar machen. Hierzu gehören – beispielsweise und nicht abschließend - das nicht gestattete Eingreifen Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung dieser Gewinnaktion stehen.

3. Teilnahmeberechtigte Personen

Teilnahmeberechtigt an der Gewinnaktion sind alle Personen über 18 Jahre. Mitarbeiter:innen der Veranstalter und deren Angehörige, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben sind von der Gewinnaktion ausgeschlossen.

4. Termine und Teilnahme

Im Rahmen der Veranstaltungsserie "Das rote Sofa" werden für folgende Events Tickets verlost:

Donnerstag, 2. März 2023: "Was ist eigentlich (noch) Münchnerisch?" mit OB Dieter Reiter

Freitag, 3. März 2023: "Political Correctness oder: Darf man nichts mehr sagen?" mit Julian Nida-Rümelin

Samstag, 4. März 2023: "Was ist hier in München bitte richtig grün geworden?" mit Katrin Habenschaden

Sonntag, 5. März 2023: "Wie kann man die Klassik in die Zukunft führen?" mit Moritz Eggert

Dienstag, 7. März 2023: "Wie kontrovers wird berichtet oder sind alle feige im Mainstream?" mit Helmut Markwort

Mittwoch, 8. März 2023: "Der TSV 1860 – Münchens blaue Seele" mit Robert Reisinger

Donnerstag, 9. März 2023: "Welches Theater wird mit welchen Stücken mit wem auf der Bühne und für wen gemacht?" mit Barbara Mundel

Freitag, 10. März 2023: "Wie ist der deutsche Film zu retten?" mir Simon Verhoeven

Die Teilnahme an der Gewinnaktion ist kostenlos. Sie ist über einen der folgenden Wege möglich:

Digital auf www.abendzeitung-muenchen.de für registrierte Nutzer. Die Teilnahme erfolgt mit dem Benutzeraccount unter dem Link www.abendzeitung.de/gewinnspiel-rotes-sofa

Mail an aktionen@abendzeitung.de mit Stichwort/Betreff "Das rote Sofa"

per Post an die Abendzeitung München Verlags GmbH, Garmischer Straße 35, 81373 München, Stichwort "Das rote Sofa"

Dabei werden folgende Angaben des Teilnehmers/der Teilnehmerin abgefragt:

Vorname und Name

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Bitte geben Sie Ihren Wunschtermin/Ihre Wunschveranstaltung an.

Jeder Teilnehmer/ jede Teilnehmerin kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Eine Mehrfachteilnahme (etwa unter mehreren E-Mail-Adressen) einer Person ist nicht zulässig. Für die Richtigkeit der im Teilnahmeformular eingegeben Daten ist ausschließlich der Teilnehmer/die Teilnehmerin verantwortlich. Die Veranstalter behalten sich vor, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern wichtige, berechtigte Gründe vorliegen.

Dazu zählen insbesondere ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, eine mehrfache Teilnahme sowie eine Beeinflussung/Manipulation des Gewinnspieles. Im Falle eines so erfolgten Ausschlusses behalten sich die Veranstalter das Recht vor, bereits zuerkannte Preise und Gewinne abzuerkennen.

5. Ablauf des Gewinnspiels

Unter allen bis zum 28. Februar um 12 Uhr eingelangten Einsendungen werden pro Event 5 x 2 Tickets nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Sollten die Veranstalter im Anschluss an die Gewinnerermittlung feststellen, dass der/die im Wege der Gewinnerermittlung ermittelte Teilnehmer*in gleich aus welchem Grund, nicht gewinnberechtigt ist, führen die Veranstalter aus den verbleibenden Teilnehmern*innen eine weitere Gewinnerermittlung durch.

Gewinnberechtigt ist nur, wer diese Teilnahmebedingungen einhält. Insbesondere ist nicht gewinnberechtigt, wer zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sich nicht fristgemäß (vgl. Ziffer 7) auf die Mitteilung über die Gewinnziehung meldet und/oder die Mitwirkung gem. Ziffer 9 b) dieser Teilnahmebedingungen verweigert.

Erfüllt der/die im Wege der Gewinnziehung ermittelte Teilnehmer*in alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen, hat er/sie den Preis gewonnen.

6. Preise

Verlost werden pro Event gemäß Ziffer 4 jeweils fünf Tickets für zwei Personen im Wert von jeweils 14,00 Euro. Der Gewinn beinhaltet auch Häppchen und Getränke.

7. Benachrichtigung der Gewinner

Der/die im Wege der Gewinnziehung ermittelte Teilnehmer*in wird per E-Mail oder telefonisch über die Gewinnziehung benachrichtigt. Der/die im Wege der Gewinnziehung ermittelte Teilnehmer*in ist verpflichtet, sich innerhalb von 48 Stunden nach Versand der Mitteilung über die Gewinnziehung bei den Veranstaltern zu melden. Die Kontaktdaten sind in der Mitteilung enthalten. Meldet sich der/die im Wege der Gewinnziehung ermittelte Teilnehmer*in nicht innerhalb von 48 Stunden ab Versand der Mitteilung bei den Veranstaltern oder sollten sich die angegebenen Kontaktdaten als unvollständig oder fehlerhaft erweisen, behalten sich die Veranstalter vor, eine weitere Gewinnziehung durchzuführen und so eine/n neue/n Teilnehmer*in zu ermitteln.

8. Erhalt der Preise

Die Tickets sind Print @Home Tickets und werden grundsätzlich per Mail zugesandt. Auf Anfrage wird der Veranstalter das Ticket in ausgedruckter Form den Gewinner:innen zusenden.

9. Rechtliche Hinweise

9.a. Datenschutz

Für den Zweck der Durchführung der Gewinnaktion, inklusive der Berichterstattung hierüber durch die Veranstalter verarbeiten die Veranstalter die personenbezogenen Daten, die die Teilnehmer*innen im Rahmen ihrer Teilnahme angeben: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie gegebenfalls weitere, freiwillig angegebene Daten.

Die Verarbeitung der vorstehend genannten personenbezogenen Daten ist erforderlich, um die Gewinnaktion durchzuführen und im Falle eines Gewinnes den/die betreffenden Teilnehmer*in zu benachrichtigen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO (Vertragsdurchführung).

Stellen Teilnehmer*innen die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung, so ist eine Teilnahme an der Gewinnaktion oder die Entgegennahme eines möglichen Preises nicht möglich.

Die Veranstalter verwenden die vorstehenden personenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchführung der Gewinnaktion. Die personenbezogenen Daten aller Teilnehmer*innen mit Ausnahme des/der Gewinner*in löschen die Veranstalter innerhalb von 14 Tagen nach der Ermittlung des/der Gewinner*in.

Die personenbezogenen Daten des/der Gewinner*in löschen die Veranstalter nach Ablauf etwaiger Gewährleistungs- und Aufbewahrungsfristen.

Einzelheiten zum Datenschutz, insbesondere zu den Betroffenenrechten, sind unter https://www.abendzeitung-muenchen.de/datenschutz/ abrufbar.

9.b. Persönlichkeits- und Nutzungsrechte

Der Veranstalter wird über die unter Ziffer 4 näher aufgelisteten Events in seinen gedruckten und digitalen Publikationen in Wort, Bild und Bewegtbild berichten. Mit der Teilnahme an dem Event erteilen die Gewinner:innen zugleich ihre Einwilligung, auf Bildern und im Bewegtbild zu sehen und zu erkennen sein. Dies ist bereits durch § 23 Kunsturhebergesetz (Teilnahme an einer Veranstaltung) legitimiert. Unabhängig davon verzichten die Teilnehmer:innen gegenüber dem Veranstalter ausdrücklich auf die Geltendmachung persönlichkeitsrechtlicher Ansprüche.

Die Nutzungsrechte an dem Text-, Bild- und Videomaterial verbleiben bei den Veranstaltern.

9.c. Haftungsausschluss

Die Veranstalter sind stets bemüht, die Teilnahmebedingungen der Gewinnaktion vor und während der Dauer der Gewinnaktion online abrufbar zu halten und die Möglichkeit der Registrierung sowie Abrufbarkeit eines Benutzerkontos für die Online-Teilnahme verfügbar zu halten. Die Veranstalter haften jedoch nicht für technisch bedingte Fehler. Die Veranstalter haften nicht für auftretende Mängel am Gewinn.

9.d. Ausschluss des Rechtswegs

Der Rechtsweg ist für die Durchführung der Gewinnaktion, die Gewinnentscheidung und auch die Gewährung des Gewinns ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.