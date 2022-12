Gewinnspiel: 5 x 1 Jahresabo für MagentaSport

Live-Sport pur: Die Abendzeitung verlost zusammen mit MagentaSport fünf Jahresabos. Nehmen Sie hier teil!

12. Dezember 2022 - 10:36 Uhr

Sportliche Bescherung: Gemeinsam mit MagentaSport verlost die Abendzeitung fünf Jahresabos. "All you need for Christmas is LIVE bei MagentaSport – mehr Live-Sport rund um Weihnachten geht nicht." Über 200 nationale und internationale Live-Events im Eishockey und Basketball im Programm – unter anderem mit der U20-Eishockey WM und Spielen in der Turkish Airlines EuroLeague im Basketball.

Das Jahresabo umfasst alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga), der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und der easyCredit Basketball Bundesliga sowie zahlreiche weitere auch internationale Wettbewerbe. Mehr als 1.700 Live-Events pro Jahr.