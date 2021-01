BAYERNS BESTES Gewinnspiel: Traum-Wochenende im Hotel Goliath am Dom gewinnen

Gewinnen Sie mit Bayerns Bestes und dem 4-Sterne Hotel Goliath am Dom 2 Übernachtungen für 2 Personen in der Juniorsuite, inklusive Frühstück. Beste Karten in der 1. Kategorie für die glanzvolle Premiere der Thurn und Taxis Schlossfestspiele warten auf Sie, inklusive einem 3-Gänge-Menü und Champagner. Abgerundet wird das Traum-Wochenende durch eine exklusive Stadtführung durch Regensburg.

Gewinnen Sie ein Traum-Wochenende mit 2 Übernachtungen im 4-Sterne Hotel Goliath am Dom in Regensburg

Im Hotel " " in Regensburg ist jedes der insgesamt 41 Zimmer anders gestaltet – in Farbe, Form und Stoffen. Alles wurde mit viel Feingefühl komplett neu renoviert. Im hauseigenen Café können Sie Feines aus der Patisserie genießen. Mit modernsten Geräten im Fitnessbereich (Laufband, Crosstrainer oder Biketrainer) halten Sie Ihre Top-Form. An der Bar oder auf der Dachterrasse lassen sich Ausflugspläne schmieden: Regensburg bietet viele Attraktionen.

Ein Traum-Wochenende in Regensburg wartet auf Sie

Mit etwas Glück können Sie hier von 16.7. (Freitag) – 18.7.21 (Sonntag) zu zweit ein Traum-Wochenende verbringen: Bayerns Bestes verlost zwei Übernachtungen im Hotel Goliath in der Juniorsuite (inkl. Frühstück). Am Freitag besuchen Sie die glanzvolle Premiere der Thurn und Taxis Schlossfestspiele (beste Karten in der 1. Kategorie). Vor der Veranstaltung genießen Sie ein 3-Gänge-Menü im Festspiel-Zeltrestaurant »David und Goliath« – und in der Pause je ein Glas Champagner. Am Samstag gibt’s eine exklusive Stadtführung durch Regensburg, mit Einkehr in der Historischen Wurstkuchl und in ein gemütliches Altstadt- Restaurant am Abend. Viel Glück!

Weitere Infos zum Hotel Goliath am Dom

Hotel Goliath am Dom

Goliathstraße 10

93047 Regensburg

Tel: 0941 2000 90 0

So können Sie gewinnen:

BAYERNS BESTES Gewinnspiel: Traum-Wochenende im Hotel Goliath am Dom in Regensburg gewinnen Gewinnen Sie mit Bayerns Bestes und dem 4-Sterne Hotel Goliath am Dom 2 Übernachtungen für 2 Personen in der Juniorsuite, inklusive Frühstück. Es warten auf Sie zudem Karten für die Thurn und Taxis Schlossfestspiele, inklusive 3-Gänge-Menü und Champagner sowie eine exklusive Stadtführung durch Regenburg. Teilnahme ist bis einschließlich Montag, 05. April 2021, möglich. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Mail. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.