BAYERNS BESTES Gewinnspiel: Drei Übernachtungen im Bio-Hotel Eggensberger gewinnen

Gewinnen Sie mit Bayerns Bestes und dem Bio-Hotel Eggensberger drei Alpenkraft-Tage für zwei Personen im Wert von 1.200 Euro!

Das Eggensberger ist nicht nur ein Biohotel irgendwo in Deutschland, sondern das erste zertifizierte Biohotel im Allgäu.

Endlich durchatmen: Als erstes klimaneutrales Hotel der Region ist das in Hopfen am See ein ruhiger Logenplatz zum Erholen.

Naturerlebnisse, Glücks-Momente & Garten-Spa im Bio-Hotel Eggensberger an der Allgäuer Riviera

Von der regionalen Bio-Küche im Restaurant und auf der Panoramaterrasse über die Natur-Schlaf-Zimmer bis hin zur Zirben-Salz-Sauna und entspannenden Behandlungen nebst Naturkosmetik ist hier alles geboten, was gut tut. Für Rücken und Gesundheit gibt es das ärztlich geleitete Physio-Therapiezentrum – dazu das neue, weitläufige Garten-SPA und den Natur-Outdoorpool.

Bioküche: Von Hand Gezauberte Gerichte am Hopfensee

Im Biohotel Eggensberger hat Nachhaltigkeit allerhöchste Priorität. Bei einem Besuch im Bio-Restaurant erhalten Sie ausschließlich Speisen aus ökologischem Anbau. In den Gerichten werden Lebensmittel vom hauseigenen Bio-Bauernhof mit regionalen Produkten von kompetenten Partnern des 4 Sterne Hotels im Allgäu kombiniert.

Biologischer Anbau und nachhaltige Herstellung liegt den Bio-Hoteliers aus dem Allgäu am Herzen – von Brot, Semmeln und Kaffee über Milch und Milchprodukten hin zu frischem Honig, Fisch, Fleisch oder gar Hochprozentigem. Die regionalen und saisonalen Produkte können Sie beim Bio-Frühstück, Bio-Brunch, Vitalgerichten oder der LOGI-Kost genießen.

Beste Voraussetzungen, Energie zu tanken

Neben ökologischen Erzeugnissen steht das Hotel am Hopfensee für eine gesunde Schlaf-Umgebung durch Elektrosmog-Reduzierung und es unterstützt die Weiterentwicklung der Elektro-Mobilität. An den E-Tankstellen des 4 Sterne Hotels können Sie Ihr Fahrzeug mit Ökostrom aus purer „hausgemachter“ Sonnenenergie aufladen.

So können Sie gewinnen:

