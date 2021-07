Verdi ruft zu Warnstreiks bei Sparda-Banken auf

Bei den Tarifverhandlungen mit der Sparda-Bank wirft Verdi der Arbeitgeberseite vor, sich keinen Schritt bewegt zu haben. Kunden müssen diese Woche mit Einschränkungen rechnen - es wird gestreikt.

Berlin/Frankfurt

Kunden von etlichen Sparda-Banken in Deutschland müssen in dieser Woche mit streikbedingten Einschränkungen rechnen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von vier der elf genossenschaftlichen Institute zum Warnstreik aufgerufen, um in der laufenden Tarifrunde den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.

Der Ausstand soll an diesem Dienstag (6.7.) bei den Sparda-Banken Hannover und Baden-Württemberg beginnen, am Mittwoch (7.7.) sind Aktionen bei der Sparda-Bank Hamburg geplant und am Donnerstag (8.7.) bei der Sparda-Bank Südwest mit Sitz in Mainz.

Gestreikt werde in den Filialen und im Homeoffice, kündigte Verdi am Montag an: "Dann bleiben die Schalter zu und die Laptops und Smartphones ausgeschaltet", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Kevin Voss. "Wir haben bei den bisherigen Verhandlungsrunden nur Zeit verloren und null Angebote der Arbeitgeberseite erhalten. Wir sehen an dieser Stelle kein anderes Mittel als Warnstreiks, um die Arbeitgeberseite zu bewegen."

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit etwa 5600 Beschäftigten 3,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 120 Euro. Die Beschäftigten sollen zwischen mehr Gehalt oder mehr Freizeit wählen dürfen und vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt werden. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 14. Juli in Frankfurt/Main terminiert.

© dpa-infocom, dpa:210705-99-265827/3