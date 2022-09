US-Notenbank Fed erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte

Damit liegt er nun in der Spanne von 3 bis 3,25.

Washington

Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 3 bis 3,25 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte.