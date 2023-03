Top Company 2023: Was es bedeutet, von kununu ausgezeichnet zu werden

“Herzlichen Glückwunsch! Ihr Unternehmen ist als Top Company des Jahres 2023 durch kununu ausgezeichnet worden.” Diese Auszeichnung ist mit das bekannteste Arbeitgeber-Siegel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hiermit werden Unternehmen durch die eigenen Mitarbeiter bewertet und gewürdigt. Was genau es damit auf sich hat.

Dieses Jahr kann sich etwa das Unternehmen Care Concept, das im Mai einen Karrieretag in München abhält, über diese Auszeichnung freuen. Das Unternehmen primaholding wurde ebenfalls ausgezeichnet und wird beispielsweise in 33 Prozent der Bewertungen für das Anbieten von Home-Office-Möglichkeiten positiv bewertet, weil Arbeitnehmer so beispielsweise auch flexibel von München aus für das Berliner Unternehmen arbeiten können.

Was ist kununu und was ist der Top Company Award?

Kununu ist die weltweit größte Arbeitgeberbewertungsplattform, die Einblicke und Bewertungen über mehr als 7 Millionen Arbeitgeber bietet. Hier teilen Menschen ihre Erfahrungen und Meinungen über ihre Arbeitgeber und die firmeninternen Werte, Kultur und Organisationsstrukturen. Kununu hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeitswelt zu verbessern, indem es Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenbringt.

Der Top Company Award ist eine jährliche Auszeichnung, die an Unternehmen vergeben wird, die laut der Bewertungen durch ihre Mitarbeiter besonders als Arbeitgeber hervorzuheben sind. Mit dem Preis werden Unternehmen gewürdigt, die bei der Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds für ihre Mitarbeiter über sich hinauswachsen und einen positiven Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten. Unternehmen, die diese Auszeichnung erhalten, zeigen Ihre direkte Wertschätzung für die Meinung Ihrer Mitarbeiter.

Wer kommt für den Top Company Award in Frage?

Der Top Company Award steht Unternehmen jeder Größe offen, von großen multinationalen Unternehmen bis hin zu kleinen Start-ups. Unternehmen müssen ein aktives Firmenprofil auf kununu haben, um für den Preis in Frage zu kommen. Unternehmen müssen außerdem eine gewisse Anzahl an Mitarbeiterbewertungen auf kununu vorweisen können und eine hohe Gesamtbewertung auf dem kununu Arbeitgeberbewertungssystem erreicht haben, um teilnahmeberechtigt zu sein.

Die Auswahlkriterien basieren auf den möglichen Bewertungsbereichen, die kununu zur Verfügung stellt. Außerdem müssen sich die Unternehmen dafür einsetzen, ein positives Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter zu schaffen. Dazu gehört, dass sie ihren Mitarbeitern flexible Arbeitsregelungen anbieten, ihnen Zugang zu Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten verschaffen und sicherstellen, dass die Mitarbeiter mit Respekt behandelt werden.

Was ist neu am Top Company Award 2023?

Der Top Company Award für das Jahr 2023 wurde aktualisiert und um zusätzliche Kriterien erweitert. Seit Bestehen des Arbeitgeberprofils müssen mindestens sechs Bewertungen durch Mitarbeiter (nicht Bewerber!) eingegangen sein und davon mindestens zwei in den letzten zwölf Monaten. Der notwendige Score hat sich erhöht von 3,5 auf mindestens 3,8 Sterne. Hier zählen sowohl die Bewertungen durch Mitarbeiter als auch Bewerber. Zusätzlich muss auch der Durchschnitt der Bewertungen der letzten zwölf Monate durch Mitarbeiter bei mindestens 3,8 Sternen liegen.

Ist der Top Company Award 2023 besser?

Der Top Company Award 2023 wurde aktualisiert und ist durch die neuen Kriterien noch exklusiver. Dadurch ist der Award wesentlich aussagekräftiger, weil er insgesamt an eine kleinere Zahl an Arbeitgebern vergeben wird. Außerdem ist der Award erstmalig beschränkt für nur ein Jahr gültig. Top Company-Awards, die in den Jahren zuvor vergeben wurden, dürfen Unternehmen uneingeschränkt noch viele Jahre später präsentieren. Auch dadurch können sich Arbeitnehmer mehr auf das Siegel verlassen. Da Arbeitgeber dafür zahlen müssen, das Siegel präsentieren zu dürfen zögern vor allem kleinere Unternehmen, diesen Aufwand jetzt jährlich auf sich zu nehmen. Halten Sie daher Ausschau nach Unternehmen, die sich die Mühe machen, den aktuellsten Top Company Award zu erhalten. Wenn Sie auf der Suche nach einem Unternehmen sind, das seine Mitarbeiter wertschätzt und sich für ein gutes Arbeitsumfeld einsetzt, dann ist der Top Company Award 2023 eine gute Orientierungshilfe.

Der Top Company Award 2023 ist eine gute Möglichkeit, Unternehmen auszuzeichnen, die sich für die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds für ihre Mitarbeiter einsetzen. Unternehmen, die diese Auszeichnung erhalten, zeigen, dass sie sich für die Schaffung eines Arbeitsplatzes einsetzen, der sowohl vielfältig als auch integrativ ist. Außerdem müssen die Unternehmen ihr Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung nachweisen. Dies ist eine vorteilhafte Möglichkeit für Arbeitgeber, ihre Werte und ihr Engagement für die Schaffung eines besseren Arbeitsplatzes zu präsentieren.