Teures München: Sieben Tipps zum Sparen im Alltag

Wer in München lebt, bekommt täglich das, was Millionen von Touristen im Jahr begeistert. Allerdings hat es seinen Preis hier zu wohnen. Doch mit diesen Tipps lässt sich einiges Geld sparen.

Marienplatz und Frauenkirche sind nur zwei der beliebten Sehenswürdigkeiten in München.

München zählt nun einmal zu den teuersten Städten in ganz Deutschland und ist sogar die teuerste Stadt, was Mieten sowie Lebenshaltungskosten angeht. Deshalb ist es gut, wenn Sie zumindest im Alltag etwas Geld sparen können, damit Sie das Leben hier auch wirklich sorgenfrei genießen können. Wir haben ein paar nützliche Spartipps für Sie an dieser Stelle zusammengefasst.

München: die teuerste Stadt Deutschlands

Das Leben in München müssen Sie sich leisten können. Vor allem bei den Mietpreisen macht die Stadt keiner anderen in Deutschland etwas vor. Im Schnitt zahlen Sie hier für eine Mietwohnung 18,48 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus dem aktuellen empirica Miet- und Kaufpreisranking aus dem ersten Quartal 2021 hervor. Etwas abgeschlagen mit 15,75 Euro pro Quadratmeter liegt Frankfurt auf dem zweiten Platz. Aber nicht nur die das Wohnen in München ist teuer, sondern

Spartipp 1: Kostenaufstellung und Haushaltsbuch

Wenn Sie im Alltag sparen möchten, dann müssen Sie erst einmal wissen, wie hoch Ihre Einnahmen und Ihre Ausgaben pro Monat sind. Dazu machen Sie eine einfache Kostenaufstellung. Auf die eine Seite kommen Ihre monatlichen Einnahmen. Das kann Ihr Gehalt sein, Unterhalt oder sonstige Einnahmen. Auf die andere Seite stehen folgerichtig die monatlichen Ausgaben, wie etwa Warmmiete, Strom, Internet, Handy und so weiter.

Sind die Ausgaben höher als die Einnahmen, dann gilt es an verschiedenen Stellschrauben zu drehen, um Geld einzusparen. Wenn die Einnahmen höher sind als die Ausgaben, haben Sie die Möglichkeit das überschüssige Geld anzusparen.

Spartipp 2: Sparen bei der Miete

Die Miete ist einer der größten Ausgabenposten, wenn es um das Leben in München geht. Hier lässt sich jedoch ein großer Batzen Geld einsparen, wenn Sie in eine günstigere Gegend ziehen, denn das Wohnen in München muss nicht unbedingt teuer sein. Das Problem dabei ist jedoch diese günstigen Wohnungen zu ergattern.

Ein anderer Weg, wie Sie bei der Miete sparen können: Überprüfen Sie Ihren Mietvertrag und vergleichen Sie Ihre Miete mit der üblichen Miete vor Ort. Liegen Ihre Ausgaben für die Wohnung mehr als 10 Prozent darüber, können Sie .

Spartipp 3: Nebenkosten einsparen durch Anbieterwechsel

Ihre Wohnung braucht natürlich Energie in Form von Strom und gegebenenfalls der Heizung, falls sie nicht in der Warmmiete mit inbegriffen ist. Oft bezahlen Verbraucherinnen und Verbraucher zu viel für Ihren Energievertrag, was natürlich ein hohes Einsparpotenzial bietet. hier regelmäßige Wechsel. Hierdurch können unter Umständen sogar mehrere Hundert Euro im Jahr eingespart werden. Die Verträge sollten im Idealfall einmal pro Jahr überprüft werden.

Spartipp 4: Geld sparen durch Selbermachen

Wer jeden Tag im Restaurant isst oder sich Essen bestellt, zahlt tendenziell mehr für seine Ernährung. Hier können Sie , indem Sie selbst zu Kochlöffel und Pfanne greifen und kochen. Das hat nicht nur den Vorteil, dass Sie weniger Geld dafür ausgeben, sondern dass Sie auch noch wissen, was in Ihrem Essen drin ist. Außerdem macht das Selberkochen glücklich. Aufgrund vieler gesunder Rezepte, die in weniger als einer halben Stunde gezaubert sind, ist selbst der Zeitmangel keine Ausrede mehr.

Spartipp 5: Gebraucht statt neu

Bei vielen Gebrauchsgegenständen ist es gar nicht notwendig immer zur Neuware zu greifen. Gebrauchtes ist meist ebenfalls zweckdienlich. Bestes Beispiel ist hier wohl das Auto. Ein Neuwagen verliert bereits innerhalb der ersten Kilometer einen beträchtlichen Wert. Da ist es doch sinnvoller nach einem guten und relativ neuen Gebrauchten Ausschau zu halten, wenn Sie denn in der Stadt überhaupt ein Auto brauchen.

Gebraucht und günstig wird es ebenfalls bei Möbeln, Kleidung, Küchengeräten und vielen anderen Sachen. Die gebrauchten Schätze finden Sie in Second-Hand-Läden, Flohmärkten oder einfach über Kleinanzeigen im Netz. Das spart nicht nur Geld, sondern schont auch noch die Umwelt.

Spartipp 6: Leihen und teilen

Neben Gebrauchtem können Sie Geliehenes nutzen. Das empfiehlt sich vor allem bei Dingen, die Sie nicht oft brauchen. So müssen Sie sie nicht extra kaufen, sondern leihen sie sich nur für den Nutzungszeitraum aus. Bestens dazu geeignet sind beispielsweise Werkzeuge oder das Auto. Das Teilen von Autos oder das Carsharing sind in der jüngsten Vergangenheit immer beliebter geworden. Im Netz finden Sie diesbezüglich eine Menge Verleihportale. Auch Baumärkte sind eine gute Adresse, wenn es um das Vermieten oder Verleihen von Werkzeugen geht.

Spartipp 7: Die 52-Wochen-Challenge

Ein kleiner Spartipp zum Schluss: Dabei werden Sie gar nicht merken, dass Sie Geld beiseite legen und er funktioniert ganz einfach. Bei der 52-Wochen Challenge legen Sie jede Woche für ein Jahr lang einen bestimmten Geldbetrag zurück. In der ersten Woche einen Euro, in der zweiten Woche zwei und so weiter. Nach den 52 Wochen sollten Sie dann genau 1.378 Euro angespart haben.

Fazit

Das Sparen von Geld im Alltag muss nicht unbedingt kompliziert sein. Es gibt doch immer ein paar Stellschrauben, an denen Sie drehen können, um den ein oder anderen Euro zu sparen. Vor allem bei Miete und Nebenkosten lassen sich größere Einsparungen vornehmen, wenn Sie wissen, wie

Die Recherche und Erstellung des Textes wurden durch einen externen Redakteur vorgenommen und stammen nicht aus der eigenen Redaktion.