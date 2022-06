Ryanair rechnet mit steigenden Ticketpreisen

Der Ryanair-Deutschland-Chef erwartet, dass die Preise für Tickets um fünf bis zehn Prozent steigen werden. Mehr Fluggäste erwartet er dennoch.

Ryanair will sich dem Deutschland-Chef Andreas Gruber zufolge weiter auf Regionalflughäfen konzentrieren.

Karlsruhe

Ryanair-Deutschland-Chef Andreas Gruber geht von steigenden Ticketpreisen aus und setzt weiter auf Regionalflughäfen.

"Wir rechnen mit einer Erhöhung von fünf bis zehn Prozent", sagte er den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Donnerstag). Trotz steigender Flugpreise und unsicherer Weltlage erwartet er mehr Fluggäste.

Die zehnjährige Zusammenarbeit mit dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) habe sich bewährt. "Insgesamt haben wir schon zehn Millionen Menschen von und nach Baden-Baden geflogen. Für das laufende Jahr streben wir ein Passagieraufkommen von einer Million an. Das ist deutlich mehr als vor der Pandemie." Der Flughafen sei ein wichtiger Partner, man wolle das langfristige Wachstum fortführen. "In Deutschland gilt unsere Priorität den Regionalflughäfen, weil wir mit den Gebührenstrukturen der anderen nicht zufrieden sind", so Gruber.