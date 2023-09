Verluste im Dax vor der US-Zinsentscheidung

Der Dax hat am Montag seiner jüngsten Erholung Tribut gezollt. Der Fokus der Anleger ist bereits auf die US-Notenbank gerichtet. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren Zins und das weitere geldpolitische Vorgehen am vergangenen Donnerstag entschied, wird die Fed dies am Mittwoch tun.

18. September 2023 - 10:05 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa