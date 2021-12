Leichte Gewinne im Dax

Nach dem wechselhaften Wochenstart haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder zögerlich zugegriffen. Der Dax legte in der ersten Handelsstunde um 0,3 Prozent auf 15.672 Punkte zu.

14. Dezember 2021 - 10:26 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa