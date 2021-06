Jetzt beim Testsieger 2021 Sparplan abschließen und exklusive 100 Euro Startprämie sichern!

So geht modernes Sparen heute: Erhalten Sie exklusiv eine Startprämie von 100 Euro, wenn Sie einen ETF-Sparplan bei quirion abschließen.

24. Juni 2021 - 17:06 Uhr

Selbst ohne viel Erfahrung mit Aktien können Sie auf diesem Weg bereits mit kleinen Beträgen erfolgreich für Ihre Zukunft sparen. Ihr Gutscheincode: "FOCUSsd21".

Fangen Sie jetzt an, Vermögen für sich aufzubauen - mit dem ETF-Sparplan des Robo-Advisors quirion ist dies unkompliziert und ohne umfangreiches Fachwissen möglich. Während Sie sich auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren, legt quirion Ihr Geld nach wissenschaftlichen Kriterien und abgestimmt auf Ihr Rendite-Risiko-Profil an. Bei quirion investieren Sie in eine vollwertige Vermögensverwaltung statt in einzelne ETFs. Wenn Sie monatlich mindestens 30 Euro anlegen, erhalten Sie mit dem exklusiven Gutscheincode "FOCUSsd21" eine einmalige Startprämie von 100 Euro.

Der ETF-Sparplan von quirion im Deal-Überblick:

Aktion läuft bis einschließlich 26.07.2021, nur gültig für Neukunden



Unkomplizierte Verwaltung: quirion übernimmt Auswahl und Umschichtung

Individuelle Anlagestrategie und passendes Rendite-Risiko-Verhältnis

quirion ist Testsieger der Robo-Advisor bei Stiftung Warentest (2018 und 2021)

Monatliche Mindesteinlage 30 Euro, Mindestlaufzeit 12 Monate

Sparplan auch ohne Einmalanlage möglich

Flexible Ein- und Auszahlungen möglich

0 Euro Ordergebühren, 0 Euro Änderungsgebühren

Gebühren i.H.v. 0,68% p.a. im Comfort-Paket

Vorteile des ETF-Sparplan von quirion

Der hat den Vorteil, dass Sie direkt - mit der ersten Einzahlung - mit dem persönlichen Vermögensaufbau anfangen können. Schritt für Schritt kann über einen längeren Zeitraum hinweg ein Vermögen angespart werden. Das eingezahlte Geld wird bei geringen Kosten mit mehr Renditechancen investiert. Und: Sie erhalten eine exklusive 100 Euro Startprämie.

So funktioniert's

Klicken Sie auf den orangen Button " ". Starten Sie mit Ihrem Sparplan und beantworten Sie die Fragen von quirion. So ermitteln die Finanzexperten Ihr individuelles Portfolio samt Risikobereitschaft. Legen Sie Ihren Account an. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten geben Sie den Gutscheincode: "FOCUSsd21" an. Bestätigen Sie Ihre Angaben und eröffnen Sie Ihr Depot. Richten Sie Ihren Sparplan ein und lassen Sie die Sparraten bequem vom Konto Ihrer Wahl einziehen. Erhalten Sie Ihre Startprämie von 100 Euro.

So einfach war sparen noch nie!

Auf typische Sparprodukte wie Tages- oder Festgeld gibt es keine oder kaum noch Zinsen. quirion ermöglicht es jedem Sparer, sein Geld unkompliziert in Indexfonds (ETFs) anzulegen. Welche monatlichen Sparraten und einmaligen Zahlungen Sie für Ihren ETF-Sparplan tätigen, entscheiden Sie individuell. Die Startprämie bekommen Sie gutgeschrieben, sobald Sie einen Sparplan in Höhe von mindestens 30 Euro pro Monat mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten im Comfort-Paket eingerichtet haben. Das Geld legt der Finanzdienstleister für Sie individuell in ein ausgewähltes, breit diversifiziertes ETF-Portfolio aus Aktien und Anleihen an

Im Gegensatz zu herkömmlichen ETF-Sparplänen bei Banken müssen Sie die Auswahl nicht selbst übernehmen, denn quirion kümmert sich auf Basis Ihrer Anlageziele und Risikoneigung darum. Dabei achtet der Anbieter auf mannigfaltige Kriterien: Er investiert gleichzeitig in viele unterschiedliche ausgewählte ETFs mit geringen Kosten. Dazu werden nicht nur Anlagen in den USA und Europa getätigt, sondern auch in Asien und verschiedenen Schwellenländern, wo es ein großes Wachstumspotenzial gibt. Neben dem global diversifizierten Standard-Portfolio bietet quirion ein Nachhaltigkeitsportfolio sowie ein Altersvorsorgeportfolio an.

Zusätzlicher Service rund um Ihren ETF-Sparplan

Zentraler Bestandteil der Dienstleistung: quirion ermittelt per Fragebogen Ihr individuelles Chancen-Risiko-Profil. Danach müssen Sie sich um kaum etwas kümmern. Welche aktuell am effektivsten und vorteilhaftesten sind, ermittelt quirion kontinuierlich in einem mehrstufigen Verfahren. Gibt es Änderungen, schichtet der Anbieter die ETFs passend zu Ihrem Profil um. Dafür erhebt quirion im Gegensatz zu vielen Banken keine Gebühr.

In Ihrem persönlichen Profil auf quirion.de verfolgen Sie jederzeit, wie sich Ihr Sparplan entwickelt, welchen aktuellen Wert Ihr Portfolio hat und wie hoch die Rendite ist. Sie können Ihr Konto allein nutzen oder Ihre Partnerin oder Ihren Partner zum Sparplan hinzufügen, sodass Sie keine einzelnen Pläne abschließen müssen. Es gibt drei Kontoarten: Einzelkonto, Gemeinschaftskonto und Kinderkonto. Jedes Konto und jedes Portfolio ist sparplanfähig.

Über quirion

ist einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung an. quirion ist eine Tochter der Quirin Privatbank AG. Anleger können über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren.

quirion hat bereits Auszeichnungen und Testsiege gewonnen. Ein Meilenstein war der Testsieg bei der Stiftung Warentest (Finanztest 8/2018). Hier hat quirion vor allem bei der Portfolio-Qualität und durch geringste Kosten überzeugt. Die Stiftung Warentest hat 14 Robo-Advisors getestet, die eine digitale Finanzportfolioverwaltung anbieten und von der Finanzaufsicht überwacht werden.

Fangen Sie an, strategisch zu sparen und sichern Sie sich Ihre mit dem Gutscheincode „FOCUSsd21“. Schließen Sie Ihren ETF-Sparplan bei quirion ab und beginnen Sie jetzt, in Ihre Zukunft zu investieren und vorzusorgen.

