Inflationsrate verharrt im Februar bei 8,7 Prozent

Die Teuerung in Deutschland verharrt auf hohem Niveau. In den nächsten Monaten dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher auf Entlastung hoffen. Doch die hohe Inflation wird nicht so rasch verschwinden.

01. März 2023 - 14:20 Uhr | dpa

Lebensmittel liegen in einem Supermarkt auf dem Kassenband. © Sven Hoppe/dpa