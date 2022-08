Inflation kratzt wieder an der 8-Prozent-Marke

Die Verbraucherpreise in Deutschland ziehen wieder deutlich stärker an. Volkswirte halten in den kommenden Monaten sogar zweistellige Teuerungsraten für möglich.

30. August 2022 - 14:31 Uhr | dpa

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im August gestiegen. © Frank Rumpenhorst/dpa