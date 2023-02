Ifo-Geschäftsklima hellt sich vierten Monat in Folge auf

Verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft - bereits zum vierten Mal in Folge. Vor allem was die Zukunft angeht, sind viele Unternehmen zuversichtlich.

22. Februar 2023 - 11:34 Uhr | dpa

Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer ist im Februar auf 91,1 Zähler gestiegen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar weiter verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um einen Punkt auf 91,1 Zähler, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte. Es ist der vierte Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. Bankvolkswirte hatten mit einem Indexwert von 91,2 Punkten gerechnet. In der Befragung von etwa 9000 Unternehmen schätzten die Firmen ihre Zukunftsperspektiven besser und ihre aktuelle Lage schlechter als zu Beginn des Jahres ein. Der Indexwert für die Erwartungen liegt aber nach wie vor deutlich unter dem Wert zur Einschätzung der aktuellen Lage. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich allmählich aus ihrer Schwächephase heraus", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.