Günstig mobil: Darauf ist beim Gebrauchtwagenkauf zu achten

Ein Gebrauchtwagenkauf sollte gut überlegt sein. Dies gilt umso mehr, je knapper das Budget bemessen ist. Das Fahrzeug sollte in einem technisch einwandfreien Zustand sein, sollte natürlich auch optisch gefallen und außerdem durch moderate Betriebs- und Fixkosten überzeugen. Tipps zur Auswahl eines geeigneten Kfz.

Budget festlegen und Grenzen bei der Suche berücksichtigen

Bevor es zum Gebrauchtwagenkauf geht, gilt es, das Budget und die eigenen Ansprüche festzulegen. Die Höhe des maximal verfügbaren Betrags grenzt die Auswahl entsprechend ein. Kaum ein Neuwagen ist für weniger als 10.000 Euro auf dem Markt. Soll es ein größeres Fahrzeug aus der Kompakt- oder Mittelklasse unter der magischen Grenze von 10.000 Euro sein, ist der Gebrauchtwagenkauf ohnehin die einzig mögliche Option.

Als Faustregel gilt: Je höher die Fahrzeugklasse, desto älter das Modell, das für 10.000 Euro maximal zu haben ist. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen. Für Autokäufer heißt es somit die Augen offenzuhalten und sich über die allgemeine Marktsituation zu informieren. Für Autokäufer, die bezüglich des technischen Zustands Hilfe benötigen, bietet sich der Kontakt zu einem Automobilclub oder einer Prüforganisation an. Auch die örtliche Werkstatt des Vertrauens kann dabei helfen, einen Gebrauchtwagen vor Vertragsunterzeichnung neutral auf Herz und Nieren zu prüfen.

Wichtig ist, im eigenen Finanzierungsrahmen zu bleiben und sich bei der Suche nach den Gebrauchtwagen auf das Preissegment und die Wagenklasse zu konzentrieren, die wirklich infrage kommen.

Betriebs- und Fixkosten nicht vergessen

Ein Aspekt, den viele beim Autokauf vernachlässigen, ist der Blick auf die zukünftigen variablen und fixen Kosten. Zu den variablen Kosten gehören die Betriebskosten, also die Kosten, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb verursacht. Dazu gehören z. B. die Kraftstoffkosten, Motoröl, Wagenwäsche und Pflege. Abhängig von den geplanten Wartungsintervallen und vom Umfang der Wartung fallen weitere Kosten für Inspektionen und übliche Verschleißreparaturen an. Zu berücksichtigen sind hier Reparaturen an Auspuff und Bremsen, Batterie und Kleinteilen. Auch Reifenkosten fallen in diesen Bereich. Zu den Fixkosten gehören vorwiegend Kfz-Steuer sowie Versicherungskosten. Hier ist zu unterscheiden in Vollkasko- und Teilkaskoversicherung sowie Haftpflichtversicherung. Die Kosten für Steuern und die Kfz-Versicherung , beispielsweise über einen praktischen Online-Rechner. Außerdem helfen Ratgeber und FAQs rund um das Thema Kfz-Versicherung dabei, sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen.

Wichtig: Niemals einen Gebrauchtwagen unbesehen kaufen

Auch wenn es verlockend scheint, sich ein günstiges Angebot aus dem Internet mit einer Anzahlung zu sichern, sollten Autokäufer davon Abstand nehmen. Juristen raten dringend, Gebrauchtwagen stets zu besichtigen und eine Probefahrt zu machen. Am besten fährt jemand mit, der den Zustand des Fahrzeugs beurteilen kann. Alternativ vereinbart der Interessent einen Werkstatttermin, sodass im Rahmen der Probefahrt ein Schnellcheck vorgenommen werden kann.

Darauf sollten Kaufinteressenten stets achten

Wer einen Gebrauchtwagen kaufen will, kann einige Dinge berücksichtigen, um eine gut informierte Entscheidung zu treffen. So ist es ratsam, zum Besichtigungstermin nicht allein zu erscheinen. Generell sehen vier Augen einfach mehr, außerdem ist es so einfacher, kritisch zu bleiben. Am besten ist es, jemanden mitzunehmen, der Ahnung vom jeweiligen Automodell oder zumindest von Autos im Allgemeinen hat.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, wenn die Probefahrt ohne den Verkäufer stattfindet. So kann der Kaufinteressent sich in Ruhe mit dem Zustand des Fahrzeugs vertraut machen und herausfinden, wo mögliche Schwächen liegen.

Den Verkäufer richtig einschätzen

Bevor ein Auto gekauft werden kann, muss Kontakt zum Verkäufer hergestellt werden. Schon hier lauern erste Stolperfallen. Denn viele Menschen kaufen Gebrauchtwagen von privat. Leider handelt es sich bei den sogenannten „Privatverkäufern“ nicht selten um verkappte Händler, die ihre Pflichten umgehen möchten. Die hilft dabei, private von gewerblichen Händlern zu unterscheiden. Bereits beim ersten Kontakt können Kaufinteressenten herausfinden, ob sich eine Besichtigung des Fahrzeugs lohnt.

Der Tachostand muss stimmen

Experten gehen davon aus, dass mehr als 30 Prozent aller Gebrauchtwagen in Deutschland mit einem manipulierten Tacho unterwegs sind. Wird der Tacho manipuliert, sorgt das dafür, dass der Käufer das Auto höherwertiger einschätzt, als es ist. Beim Kauf gilt es, darauf zu achten, dass der Gesamteindruck des Fahrzeugs zum ausgewiesenen Tachostand und der Erstzulassung passt. Ein 10 Jahre altes Auto, das große Abnutzungserscheinungen aufweist, aber nur wenige Tausend gefahrene Kilometer wirkt beispielsweise nicht sehr glaubwürdig. Von einem Auto mit manipuliertem Tachostand lassen Käufer besser die Finger.

Die Papiere prüfen

Bevor ein Auto gekauft wird, ist es unabdingbar, die Papiere auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Jedes Auto sollte mit folgenden Unterlagen verkauft werden:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (ehemals Kfz-Schein)

- Zulassungsbescheinigung Teil II (ehemals Fahrzeugbrief)

- Beleg der letzten Hauptuntersuchung (TÜV)

- falls Diesel: Prüfbericht der letzten Abgasuntersuchung

- Scheckheft

- etwaige Werkstattrechnungen

- Bedienungsanleitung

Darüber hinaus ist ein Kaufvertrag verpflichtend, auch, wenn das Fahrzeug von privat verkauft wird. Darin werden alle Mängel festgehalten, genauso wie alle Daten des Käufers und Verkäufers. So sind beide Parteien auf der sicheren Seite.

Fehlen Teile der oben genannten Unterlagen, sollte der Käufer zunächst herausfinden, warum etwas fehlt. Grundsätzlich ist Vorsicht geboten, wenn nicht alle Unterlagen vorliegen, weil es dann möglich ist, dass der Verkäufer etwas verschleiern will. Um die Korrektheit der Unterlagen zu prüfen, sollte der Käufer sich die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs ansehen und diese mit den Papieren abgleichen. Ist hier alles stimmig, sind die Papiere vermutlich korrekt.

Grundsätzlich sollten sich Käufer vom Verkäufer nicht unter Druck setzen lassen. Möchte der Verkäufer unbedingt schnell einen Abschluss erzielen, ohne dass der Käufer Zeit hat, all seine Fragen zu stellen, ist das ein schlechtes Zeichen und der Käufer sollte Abstand vom Kauf nehmen.

