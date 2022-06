Fachkräftemangel in der IT - Wie Unternehmen geeignete Mitarbeiter finden

Einen Fachkräftemangel gibt es in verschiedenen Branchen. Für Unternehmen kann es bei solchen Umständen schwierig sein, geeignetes Personal zu finden. Eine der Sparten, die besonders davon betroffen sind, ist der IT-Sektor.

IT-Fachkräfte sind rar – daher ist eine sinnvolle Akquise-Strategie für das Personal in diesem Sektor von großer Bedeutung (Symbolbild).

Wie zeigt sich der Mangel an Fachkräften in diesem Arbeitsbereich? Und: Welche Möglichkeiten haben IT-Unternehmen, geeignete Mitarbeiter zu finden und langfristig an die Firma zu binden?

Überblick über den Fachkräftemangel im IT-Sektor

Der Fachkräftemangel im Bereich IT lässt sich sehr deutlich an Zahlen festmachen. Laut dem Verband Bitkom gab es im Jahr 2021 in Deutschland mit einem Blick auf die Gesamtwirtschaft der Bundesrepublik rund .

Das ist ein Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Wert des Jahres 2020. Allerdings ist dies keine neue Entwicklung: Bereits seit einem Jahrzehnt ist jährlich eine deutliche fünfstellige Zahl an Arbeitsplätzen in diesem Sektor unbesetzt.

Besonders gefragt sind aktuell Programmierer und IT-Administratoren. Aber auch Big Data-Experten und werden zunehmend gesucht. Für Personen, die über eine entsprechende Ausbildung verfügen, ist dies natürlich ein großer Vorteil. Sie können sich ihren Arbeitgeber aussuchen und bei den Verhandlungen um das Gehalt sowie die Konditionen hoch pokern.

IT-Fachkräfte finden – Welche Möglichkeiten gibt es?

Um dennoch IT-Fachkräfte zu finden, gibt es einige Wege, die Unternehmen einschlagen können. Dazu zählen unter anderem:

- eine ansprechende Stellenausschreibung und Veröffentlichung über die richtigen Kanäle

- ein Fokus auf die Suche nach jungen IT-Fachkräften

- der Einsatz eines Headhunters im Bereich IT

Ansprechende Stellenausschreibung und passende Kanäle

Die Basis für das Erreichen von Fachkräften über den Weg einer Stellenausschreibung ist eine besonders ansprechende Gestaltung. Dabei sollten die positiven Seiten der Firmenphilosophie und Unternehmenskultur besonders deutlich werden, sodass potenzielle Bewerber von Anfang an den Eindruck haben, dass Sie sich im Betrieb wohlfühlen könnten.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, bei der Art der Formulierung ein wenig vom Standard abzuweichen. So besteht die Möglichkeit, aus den vielen Stellenausschreibungen herauszustechen. Gleichzeitig sollte jedoch der Aspekt der Seriosität in keinem Fall vernachlässigt werden.

Zudem müssen die passenden Kanäle für die Veröffentlichung gefunden werden. Gerade bei IT-affinen Personen bieten sich virtuelle Wege an. Dazu gehört unter anderem die Webseite des Unternehmens. Hier sollte die Ausschreibung so platziert werden, dass sie beim ersten Blick auf die Page ins Auge sticht.

Aber auch verschiedene Social Media-Netzwerke sind sicherlich sinnvolle und zielführende Kanäle. Schlussendlich besteht die Option, die Stellenausschreibung auf Fachportalen im Netz, die sich mit dem Thema IT beschäftigen, zu platzieren.

Stellenausschreibungen für IT-Fachkräfte sollten auf verschiedenen Kanälen im Internet platziert werden (Symbolbild). © stock.adobe.com © nyul (#415643306)

Junge Fachkräfte akquirieren und binden

Zusätzlich kann es zielführend sein, in besonderem Maße auf junge Fachkräfte zu setzen. So kann eine nachhaltige Akquise-Strategie umgesetzt werden, indem das Unternehmen die Mitarbeiter von Beginn an mit verschiedenen Benefits (dazu gleich mehr) langfristig bindet.

Um diese Fachkräfte zu finden, besteht die Möglichkeit, sich mit Universitäten in Verbindung zu setzen und Absolventen entsprechende Stellen anzubieten. Zudem kann die Bindung entstehen, wenn die entsprechende Person die Ausbildung im Betrieb absolviert und von Beginn eine feste Anstellung in Aussicht gestellt bekommt.

Einsatz eines Headhunters

Eine weitere Option ist es, die Personalakquise an Profis außerhalb des Unternehmens abzugeben. Personalvermittlungen und Headhunter bieten die Möglichkeit, ohne großen Eigenaufwand zu finden.

Der Vorteil dabei ist vor allem, dass die Headhunter IT-Fachkräfte suchen, deren Wünsche optimal mit den Vorstellungen des Unternehmens zusammenpassen und andersherum. So wird das Risiko verringert, selbst in einen langen Ausschreibungs- und Bewerbungsprozess einzutreten, der am Ende zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führt. Für den Bewerber entstehen keinerlei Kosten.

Absetzen von der Konkurrenz: Gehalt, Aufstiegschancen und Benefits

Sich bei der Gestaltung der Stellenausschreibung von der Konkurrenz abzusetzen, erhöht die Chancen die richtigen Fachkräfte zu erreichen. Gleiches ist auf mehreren anderen Wegen möglich, deren Hauptziel es ist, für potenzielle Mitarbeiter attraktiver zu sein als andere Firmen. Dazu zählen unter anderem:

- das Anbieten eines besonders üppigen Gehalts

- die Aussicht auf Aufstiegschancen

- verschiedene Benefits

Gehalt und Aufstiegschancen

Eine Option besteht darin, den zukünftigen Mitarbeitern ein besonders üppiges Gehalt anzubieten. Dies kann entweder von Beginn an gezahlt werden, alternativ kann die Firma regelmäßige Lohnerhöhungen in Aussicht stellen oder vereinbaren.

Allerdings sollte dabei darauf geachtet werden, dass der Umfang in einem wirtschaftlich sinnvollen Rahmen bleibt. So muss im individuellen Fall abgewogen werden, ob der finanzielle Mehraufwand in einer passenden Relation zu den Vorteilen steht, die sich durch den Mitarbeiter für das Unternehmen ergeben.

Darüber hinaus können dem Personal Aufstiegsmöglichkeiten geboten werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn das jeweilige Unternehmen eine größere IT-Abteilung mit vielen Mitarbeitern hat. In diesem Fall wird in Aussicht gestellt, dass der jeweilige Angestellte das Ressort ab einem gewissen Zeitpunkt leiten könnte.

Verschiedene Benefits

Des Weiteren kann das Unternehmen den Fachkräften verschiedene Benefits offerieren. Dazu gehören unter anderem:

- ein Firmenfahrzeug

- Freizeit- und Shoppingangebote

- ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement

Durch ein Firmenfahrzeug spart der jeweilige Mitarbeiter die Anschaffungskosten für einen eigenen Wagen. Weitere finanzielle Vorteile entstehen durch die Ausgabe von Tankgutscheinen. Der Firmenwagen ist also ein nicht zu vernachlässigender Bonus zum jeweiligen Gehalt, der gewisse Vorteile gegenüber der Konkurrenz um Fachkräfte ermöglicht.

Ein Firmenwagen ist einer von vielen möglichen Benefits für Mitarbeiter (Symbolbild). © stock.adobe.com © Pixel-Shot (#489094543)

Weitere Benefits entstehen in Form von Freizeit- und Shoppingangeboten. So hat das Unternehmen die Möglichkeit, mit verschiedenen Betrieben, die zum Beispiel Kleidung oder Wellness anbieten, Kooperationen einzugehen und den Mitarbeitern entsprechende Gutscheine auszuhändigen.

Darüber hinaus kann ein betriebliches Gesundheitsmanagement einige Vorteile bieten. Dazu gehören unter anderem eine Berücksichtigung von ergonomischen Faktoren, Sportangebote sowie das Thema gesunde Ernährung.

Schlussendlich kann den Mitarbeitern im Bereich IT, die dies wünschen, eine Arbeit im Homeoffice ermöglicht werden. So wird sich der Betrieb von Unternehmen, die ihre Angestellten zu einer Präsenz vor Ort verpflichten, abgrenzen.

Fazit

Der Mangel an IT-Fachkräften ist groß und lässt sich anhand von Zahlen belegen. Um dennoch passendes Personal zu finden, sollten Unternehmen sich bei der Stellenausschreibung von der Konkurrenz abheben. Der Einsatz eines Headhunters ist in vielen Fällen sicherlich ebenfalls zielführend. Schlussendlich können Unternehmen einen Mehrwert schaffen, indem sie den Bewerbern von Beginn an verschiedene Benefits offerieren.