EZB beendet Anleihenkäufe - Weg frei für Zinserhöhung

Die Europäische Zentralbank (EZB) beendet ihre milliardenschweren Netto-Anleihenkäufe zum 1. Juli und macht damit den Weg frei für die erste Zinserhöhung im Euroraum seit elf Jahren.

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), hatte bereits in Aussicht gestellt, die Negativzinsen bis Ende September zu beenden.

Frankfurt/Amsterdam

Das beschloss der EZB-Rat am Donnerstag bei seiner auswärtigen Sitzung in Amsterdam, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.