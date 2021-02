Dow Jones vor langem Wochenende kaum verändert

Die nachlassenden Corona-Infektionszahlen und das anziehende Impftempo in den USA machen Hoffnung, die sich auch auf den Finanzmarkt positiv auswirkt. Vor dem "George Washington Day" bleibt die Lage an der New Yorker Börse jedoch ruhig.

12. Februar 2021 - 23:18 Uhr | dpa

Ein Fußgänger geht an der New York Stock Exchange (NYSE) in der Wall Street vorbei. © John Minchillo/AP/dpa/Archivbild