Deutschland Spitzenreiter beim Strompreis

Nirgends in Europa ist der Strom für Haushalte so teuer wie in Deutschland. Als Hauptpreistreiber gelten Abgaben und Steuern. Seit langem wird deshalb über Reformen diskutiert.

07. Juni 2021 - 14:41 Uhr | Von Claus Haffert und Andreas Hoenig, dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Im Durchschnitt der 27 EU-Länder kostete die Kilowattstunde 21,34 Cent. © Sina Schuldt/dpa