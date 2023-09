Aktiengewinne dank positiver Impulse aus Asien

Die gute Stimmung an den asiatischen Börsen hat am Montag auch den deutschen Aktienmarkt gestützt. Der Leitindex Dax stieg um 0,61 Prozent auf 15.937,30 Punkte und machte damit seine am Freitag erlittenen Verluste fast vollkommen wett.

04. September 2023 - 10:20 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa