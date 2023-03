Dax steigt weiter

Die Beruhigung der Lage im Bankensektor hat den deutschen Aktienmarkt am Freitag weiter angetrieben. Der Leitindex Dax knüpfte an seine jüngste Erholung an und stieg im frühen Handel mit plus 0,97 Prozent auf 15.111,96 Zähler.

17. März 2023 - 09:36 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa