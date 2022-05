Dax steigt - Fed nimmt Anlegern die Furcht

Beruhigende Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende schieben die Aktienkurse am Donnerstag kräftig an. Die Fed hatte am Vorabend wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte angehoben.

05. Mai 2022 - 10:07 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa