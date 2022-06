Dax startet mit Plus

Der Dax ist am Pfingstmontag im dünnen Feiertagshandel auf ein Hoch seit Ende März gestiegen. Mit Rückenwind der festen Asien-Börsen stieg der deutsche Leitindex nach einer Viertelstunde um 0,79 Prozent auf 14.575,03 Punkte.

Frankfurt/Main

Der MDax legte zuletzt um 0,45 Prozent auf 30.359,83 Punkte zu. Der EuroStoxx gewann sogar fast ein Prozent auf 3819,39 Zähler.

Als Treiber galten vor allem nachlassende Corona-Restriktionen in der chinesischen Metropole Peking. Ebenfalls genannt wurden verbesserte Wirtschaftsdaten aus China und die Perspektive, dass die USA zur Bekämpfung der hohen Inflation auf Importzölle für chinesische Waren verzichten könnten. Diese Themen sorgten in Fernost bereits für steigende Kurse, auch wenn am Freitagabend an der Wall Street die Vorzeichen aus Sorge vor steigenden Zinsen wieder negativ waren. Zudem verwiesen Händler auf Spekulationen, dass die US-Regierung dem Iran mehr Ölexporte erlauben könnte.