Dax startet mit leichten Verlusten vor US-Verbraucherpreisen

Nach dem Rückschlag an der Wall Street zur Wochenmitte hat auch der Dax am Donnerstag nachgegeben. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,5 Prozent auf 13.603 Punkte. Der MDax verlor 0,7 Prozent auf 24.101 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte ein halbes Prozent ein.

10. November 2022 - 09:11 Uhr | dpa

