Dax nimmt Anlauf auf weiteren Rekord

Nach der Kursrally der vergangenen Woche ist die Frankfurter Aktienbörse weiter in Rekordlaune. Doch angesichts der Coronavirus-Infektionszahlen warnen Experten vor Rückschlägen.

Frankfurt/Main

Nach der Kursrally der Vorwoche ist der Dax freundlich in die neue Woche gestartet. Im frühen Handel notierte der deutsche Leitindex 0,34 Prozent höher bei 14.552 Punkten.

In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie am Donnerstag mit einem Höchststand von 14.595 Punkten gekrönt und war am Freitag etwas abgebröckelt. In der abgelaufenen Woche hatte er damit über 4 Prozent zugelegt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montag um 0,4 Prozent auf 31.892 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent hoch.

Marktexperte Timo Emden von Emden Reserach warnte vor Konsolidierungstendenzen: "Dass Anleger in diesem Kontext auch mal Kasse machen und Gewinnmitnahmen jederzeit eintreten könnten, sollte daher nicht allzu sehr überraschen." Zudem verwies er auf das Corona-Infektionsgeschehen. "Inflationssorgen gepaart mit der Furcht vor einer dritten Welle könnten die Anleger wieder ausbremsen."

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Hypoport mit einem Minus von 7,3 Prozent am SDax-Ende. Bereits am Freitag waren sie um knapp 4 Prozent abgesackt. Der Finanzdienstleister will nach einem enttäuschend schwachen Geschäftswachstum 2020 im laufenden Jahr höher hinaus. Analysten hatten aber stärkere Steigerungen von Umsatz und operativem Gewinn erwartet.

Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties zeigte sich aufgrund einer starken Nachfrage nach Wohnungen auch für das laufende Jahr zuversichtlich. Das operative Ergebnis soll 2021 weiter steigen. Die Aktien rückten zuletzt um 0,5 Prozent vor.

Die Papiere von Talanx legten um 0,3 Prozent zu. Der Versicherungskonzern will den Aktionären trotz des Gewinneinbruchs durch die Corona-Krise eine stabile Dividende von 1,50 Euro je Aktie zahlen. Für das neue Jahr hält Vorstandschef Torsten Leue an seinem Ziel fest, den Gewinn des Konzerns auf 800 bis 900 Millionen Euro zu steigern.

Die Anteilsscheine von Hugo Boss gehörten mit einem Gewinn von 2,2 Prozent zu den Top-Werten im MDax. Die Baader Bank hatte die Aktien hochgestuft und das Kursziel angehoben.

Die Titel von Auto1 verteuerten sich um weitere 3,9 Prozent und setzten damit die steile Erholung der vergangenen zwei Handelstage fort. Dabei profitierten die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers von zahlreichen positiven Analysteneinschätzungen.

