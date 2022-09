Dax startet im Minus

Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen hat sich auch am Freitag die jüngste Talfahrt im Dax fortgesetzt. Negative Impulse kamen von der Wall Street, die am Vorabend neuerliche Verluste insbesondere bei Technologiewerten verzeichnete. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Minuten 1,16 Prozent auf 12.806,99 Punkte.

16. September 2022 - 09:21 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa