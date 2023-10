Dax mit positivem Oktober-Auftakt

Der Dax startet hoffnungsvoll in den Oktober. Gestützt darauf, dass sich im US-Haushaltsstreit in letzter Sekunde wieder ein vorläufiger Kompromiss gefunden hat, legte der Dax am Montag gegen Ende der ersten Handelsstunde 0,31 Prozent auf 15.434,21 Zähler zu. Für den MDax ging es um 0,70 Prozent auf 26.257,78 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit knapp einem halben Prozent im Plus.

02. Oktober 2023 - 10:23 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Frankfurt/Main Am Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit blieb die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite dünn. Am ehesten sorgten Analystenkommentare für etwas Bewegung, darunter eine Hochstufung der Ströer-Aktie durch die Barclays-Bank. Die Aktie des Außenwerbungsspezialisten zog um 3,5 Prozent an. Getoppt wurde dies aber vom Anstieg um fast fünf Prozent bei Sixt. Hier gab es eine Kaufempfehlung der Baader Bank, die Fantasie für eine "Mobilitäts-Wachstumsstory" auslöste. Ferner sorgten Kaufempfehlungen von Jefferies bei den Aktien der beiden Lagertechnik-Hersteller Kion und Jungheinrich für ein Plus von 1,2 respektive 4,3 Prozent. Die Markterholung zeigte sich ansonsten unter den Aktien, die in der Regel besonders empfindlich auf Zinsperspektiven reagieren. Aktien des Online-Händlers Zalando setzten sich mit einer Erholung um 2,6 Prozent an die Dax-Spitze, gefolgt vom Immobilienkonzern Vonovia mit einem Anstieg um 1,3 Prozent. Im MDax fielen die Aktien von Delivery Hero - konform mit Zalando - mit einem Anstieg um 2,8 Prozent positiv auf. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de