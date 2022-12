Dax mit leichten Verlusten

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag zunächst schwächer gezeigt. In den ersten Handelsminuten sank der Leitindex Dax um 0,05 Prozent auf 14.440,95 Punkte. Damit blieb er in der seit Mitte November laufenden Konsolidierungsspanne. Er hatte am Freitag mit 14.584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht und zu Beginn der neuen Woche geschwächelt.

06. Dezember 2022 - 09:25 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Beim MDax der mittelgroßen Werte stand am Dienstagmorgen ein Minus von 0,24 Prozent auf 25.840,90 Punkte zu Buche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,07 Prozent auf 3953,80 Zähler.