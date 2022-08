Dax mit freundlichem Wochenausklang

Am Ende einer weiteren freundlichen Handelswoche ist es für den Dax noch etwas höher gegangen. Zugleich geht die Berichtssaison zum ersten Halbjahr allmählich ihrem Ende entgegen.

Frankfurt/Main

In den ersten Minuten des Xetra-Handels am Freitag gewann der deutsche Leitindex 0,29 Prozent auf 13.734,25 Punkte. Sein in der vergangenen Woche erreichtes Hoch seit Mitte Juni bei knapp unter 13.800 Punkten rückt wieder zusehends näher. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagmorgen dagegen um 0,28 Prozent auf 27.816,78 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,20 Prozent auf 3764,56 Punkte.

Im Wochenverlauf hat der Dax bislang gut ein Prozent hinzugewonnen und könnte so - nach einem ungewöhnlich starken Juli - bereits die zweite Augustwoche mit Gewinnen abschließen. Vor allem die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den US-Zinserhöhungen gab vor dem Hintergrund etwas moderaterer Inflationsdaten zuletzt Auftrieb.