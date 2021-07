Dax macht Vortagesverluste zum Teil wett

Der deutsche Leitindex ist nach Verlusten am Vortag wieder leicht geklettert. Mit Spannung wird an der Frankfurter Börse eine Entscheidung der Federal Reserve in den USA erwartet.

07. Juli 2021 - 10:27 Uhr | dpa

Die DAX-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Symbolbild. © Boris Roessler/dpa/Archivbild