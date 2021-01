Dax steigt vor Regierungswechsel in den USA

Am Tag des Machtwechsels in den Vereinigten Staaten ist der Dax im Plus gestartet.

20. Januar 2021 - 10:07 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa