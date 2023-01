Dax mit knappem Minus zum Start in eine heiße Woche

Zum Start in eine mit Unternehmens- und Konjunkturterminen gut gefüllte Woche geht es am deutschen Aktienmarkt erst einmal abwärts. Der deutsche Leitindex Dax gab am Montagmorgen zuletzt um 0,34 Prozent auf 15.097,94 nach. Noch deutlicher ging es für den MDax der mittelgroßen Unternehmen mit minus 0,86 Prozent auf 28.827,15 Zähler abwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab um 0,69 Prozent auf 4148,99 Zähler nach.

30. Januar 2023 - 10:56 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa