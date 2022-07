Dax gibt nach

Der Dax hat vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA wieder nachgegeben. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,74 Prozent auf 12.810,23 Punkte - am Vortag hatte er es auf den letzten Metern noch ins Plus geschafft.

13. Juli 2022 - 09:22 Uhr | dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Ähnlich hatte es beim MDax der mittelgroßen Unternehmen ausgesehen, der nun um 0,33 Prozent auf 25.671,42 Zähler sank. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,52 Prozent auf 3469,03 Punkte. Vor den - mit Spannung erwarteten - Verbraucherpreiszahlen aus den USA am Nachmittag dürften sich die Anleger eher zurückhalten. Am deutschen Markt prägten zur Wochenmitte zunächst Geschäftszahlen der Unternehmen das Geschehen.