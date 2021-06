Dax bleibt unter Druck

An der Frankfurter Aktienbörse geht der Kursrutsch vom Freitag in der neuen Woche weiter. Der Leitindex Dax gab am Montag in den Anfangsminuten nochmals um 0,84 Prozent auf 15.317,77 Punkte nach.

21. Juni 2021 - 09:44 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,66 Prozent auf 33.798,93 Punkte. Auch der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag mit 0,8 Prozent im Minus. Nachdem der Dax vor einer Woche bei gut 15.800 Punkten noch einen Rekord aufgestellt hatte, treiben derzeit die Gefahren der Corona-Variante Delta und Sorgen vor einer doch früher als gedachten US-Zinswende die Anleger um. Geschürt wurden letztere von Notenbank-Mitglied James Bullard, der am Freitag eine Leitzinsanhebung schon 2022 ins Spiel brachte. "Wir sehen Gewinnmitnahmen in großem Stil", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er beobachte eine erhöhte Nervosität an den Weltbörsen. © dpa-infocom, dpa:210621-99-78574/3 Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de