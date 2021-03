Börse: Was beeinflusst eigentlich den Aktienkurs?

Die Hauptfaktoren für Kursänderungen am Aktienmarkt sind Angebot und Nachfrage. Worauf es an der Börse im Detail ankommt.

Ein Aktienkurs steigt, wenn eine Aktie sehr stark nachgefragt wird, also mehr Aktionäre kaufen als verkaufen möchten. Ist es umgekehrt, möchten mehr Aktionäre ihre Aktien verkaufen als kaufen, fällt der Kurs einer Aktie. Angebot und Nachfrage machen eine Aktie attraktiv oder unattraktiv. Es gibt noch weitere Faktoren, die sich auswirken, wie die Gesundheit der Ökonomie oder die Gewinne eines Unternehmens. Doch die wirklichen Triebfedern am Aktienmarkt sind Angebot und Nachfrage. Selbst wenn eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint, entscheidet der Markt über den Preis.

Niemand kann den Aktienkurs persönlich beeinflussen

Der Aktienmarkt reagiert auf Faktoren von außen, auf die wirtschaftliche Situation in einem Land beispielsweise. Aber es ist immer die , die am Ende über den Aktienkurs bestimmt. Studien zufolge, die seit 1961 regelmäßig durchgeführt wurden, hat sich die Amtseinführung der US-Präsidenten häufig auf den Dow Jones und den S&P 500 ausgewirkt. Dabei betrachten die Forscher auch die 100-Tage-Bilanz. John F. Kennedy und George Bush Sr. hatten eine sehr positive 100-Tage-Bilanz, der Aktienwert ist damals um etwa zehn Prozent gestiegen. Nach der aktuellen haben die Aktienmärkte ebenfalls sehr positiv reagiert wie bei noch keinem anderen Präsidenten.

Aktien und Kurs: Faktoren auf der Angebotsseite

Angebotsfaktoren können den Aktienkurs beeinflussen, wie die Ausgabe oder der Rückkauf von Aktien und die Aktienverkäufer. Der Kurs sinkt, wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage.

Unternehmen geben Aktien aus

Wenn ein Unternehmen neue Aktien für die Öffentlichkeit zugänglich macht, handelt es sich um eine Aktienausgabe. Das Unternehmen bietet Aktien zum Kauf an. Die Anzahl an Aktien, die sich in Umlauf befinden, ist begrenzt. Wenn viele Anleger die neue Aktie kaufen wollen, und nur eine geringe Anzahl vorhanden ist, steigt der Kurs der Aktie.

Rückkauf von Aktien

Kauft ein Unternehmen seine eigenen Aktien von den Anlegern zurück mit der Absicht, den Preis zu erhöhen, ist die Rede von Aktienrückkauf. Unternehmen können den . Nach Abschluss des Vorgangs gibt es zwei Möglichkeiten: das Unternehmen annulliert die Aktien oder es bewahrt sie für einen späteren Zeitpunkt auf. Ziel eines Aktienrückkaufs ist es, die Gesamtanzahl der Aktien, die sich im Umlauf befinden, zu reduzieren. Die Folge ist ein Anstieg des Aktienkurses und des Gewinns pro Aktie.

Aktienverkäufer

Bei einem Aktienverkäufer handelt es sich um einen Anleger, der seine Aktien für den Markt freigibt und so das Angebot erhöht. Normalerweise wollen Aktienverkäufer durch den Verkauf Gewinne erzielen. Sie erwarten eine Umkehr der Kursentwicklung oder sie sind der Meinung, die Aktie verliert zu stark an Wert. Kann die Nachfrage das höhere Angebot nicht abdecken, fällt der Kurs. Sind auf dem Aktienmarkt mehr Aktienkäufer als -verkäufer aktiv, steigt der Aktienkurs.

Nachfragefaktoren, die die Aktienkurse beeinflussen

Auch auf der Nachfrageseite gibt es Faktoren, die Einfluss auf die Aktienkurse nehmen können. dazu gehören Unternehmensleistungen, -nachrichten, Branchentrends, Wirtschaftsfaktoren, Marktstimmung oder unerwartete Ereignisse, beispielsweise Naturkatastrophen. Durch die Nachfrage erhält eine Aktie erst ihren Wert. Denn wenn es keine Nachfrage gibt, haben die Unternehmensaktien keinen Wert.

Unternehmensmitteilungen

Alle Nachrichten über ein Unternehmen können Kursbewegungen der entsprechenden Unternehmensaktien auslösen. Dabei können die Mitteilungen erwartet oder unerwartet sein, das spielt keine Rolle. Weist ein Unternehmen im Quartalsergebnis einen hohen Gewinn aus, bringt es ein neues Produkt auf den Markt, verfehlt es die Unternehmensziele oder stirbt die Schlüsselfigur des Unternehmens, können durch diese Mitteilungen Schwankungen bei der Nachfrage entstehen. Diese Nachfrageveränderungen wirken sich auf den Aktienkurs aus, der ebenfalls in Bewegung gerät. Eine Naturkatastrophe kann beispielsweise dazu führen, dass es in einem Unternehmen zu Betriebsstörungen kommt, was die Verschuldung nach oben treiben kann. Das hätte eine geringere Nachfrage zur Folge.

Branchentrends

Auch Branchentrends können sich auf den Aktienkurs auswirken. Unternehmen derselben Branche zeigen oft eine ähnliche Performance und unterliegen denselben äußeren Einflüssen. Boomt eine Branche, wächst die Nachfrage nach Aktien von Unternehmen dieser Branche. Der Aktienkurs steigt. Möglich ist auch, dass nur ein Unternehmen einer Branche steigende Aktienkurse zu verzeichnen hat, oft bedingt durch die schlechte Leistung der Mitbewerber.

Wirtschaftsfaktoren

Wirtschaftsfaktoren können sich ebenfalls auf die Aktienkurse auswirken, beispielsweise Zinsänderungen oder die Inflation. Steigen Zinssatz und Inflation oder sind die wirtschaftlichen Aussichten insgesamt sehr schlecht, geht die Nachfrage zurück. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aktienkurse fallen.

Die Stimmung auf dem Markt

Die Stimmung auf dem Markt spiegelt die Gesamteinschätzung der Aktionäre in Bezug auf einen Vermögenswert wider. Die Marktstimmung zu verstehen, kann für einen Anleger sehr hilfreich sein. Oft ist sie psychologisch bedingt, weil viele Trader auf die Stimmung der Märkte reagieren anstatt auf konkrete Zahlen und Nachrichten der Unternehmen. Sie beruht oft nur auf Vermutungen und ist eine subjektive Wahrnehmung. Viele Trader ziehen sie zur technischen oder Fundamentalanalyse heran, wenn sie eine Schätzung der Veränderungen beim Aktienpreis vornehmen wollen.

Aktien: Die Analyse von Kursveränderungen

Die Veränderungen der Aktienkurse lassen sich mithilfe der Fundamentalanalyse oder der technischen Analyse untersuchen. Ist die Analyse Teil der Handelsstrategie, lassen sich damit Kursveränderungen vorhersagen und weitere Handelschancen ausmachen.

Fundamentalanalyse

Dabei handelt es sich um eine umfangreiche Methode für die Bewertung einer Unternehmensaktie. Es fließen finanzielle Faktoren des Unternehmens und äußere Faktoren in die Analyse mit ein. Zur Messung der Aktienkursbewegungen oder des Aktienwerts kommen meist verschiedene Kennzahlen zum Einsatz, beispielsweise die Eigenkapitalrendite, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) oder der relative Dividendenertrag.

Technische Analyse

Mithilfe der technischen Analyse lassen sich Kursveränderungen anhand von historischen Chartverläufen vorhersagen. Historische Kurse können sehr nützliche Werkzeuge sein, um Veränderungen der Aktienkurse zu erahnen. Trader, die sich mit früheren Kursmustern beschäftigen, erkennen sehr oft, wenn Muster erneut auftreten. Sie sind allerdings nicht immer ein verlässliches Zeichen. Bestimmte Umstände können die Kursentwicklung beeinflusst haben.

Die Recherche und Erstellung des Textes wurden durch eine externe Redakteurin vorgenommen und stammen nicht aus der eigenen Redaktion.