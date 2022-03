Betrug im Homeoffice: Privatdetektiv Marcus Lentz im Interview

Auch bei der Arbeit im Homeoffice gibt es schwarze Schafe, die das Vertrauen ihres Chefs ausnutzen wollen. Wie ein Privatdetektiv diesen Arbeitszeitbetrug aufdeckt.

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in Deutschland auf ein neues Level gehoben. Insbesondere Arbeitnehmer können hiervon profitieren, beispielsweise in Form von der Möglichkeit in vielen Berufen von zu Hause aus zu arbeiten. Allein im vergangenen Jahr waren je nach Pandemielage zwischen .

Für viele Unternehmen hat sich herausgestellt, dass ihre Angestellten zu Hause genauso produktiv, wenn nicht sogar produktiver arbeiten als vor Ort im Büro. Doch leider ist das nicht immer der Fall, denn es gibt auch hier einige schwarze Schafe, die das Vertrauen ihres Arbeitgebers ausnutzen. Das jedoch nachzuweisen ist schwierig. Dann kann ein Privatdetektiv möglicherweise weiterhelfen. Marcus Lentz ist ein solcher Privatdetektiv und deckt solche Betrügereien im Homeoffice auf.

Herr Lentz, schön, dass Sie uns heute einen Einblick in Ihren Arbeitsalltag geben. Sie kommen für Unternehmen Betrügern im Homeoffice auf die Schliche. Vielleicht sollten wir jedoch erst einmal klären, was solche Betrügereien überhaupt sein können?

Das beginnt bei Arbeitszeitbetrug und endet bei unerlaubter Nebentätigkeit. Es geht nicht darum, jemanden nachzuweisen, dass er statt 17 Uhr um 16.45 Uhr im Home-Office Feierabend macht. Aber, wenn ein Mitarbeiter im Home-Office statt 40 nur 10 oder 15 Stunden arbeitet und ansonsten im Baumarkt unterwegs ist, oder Familienbesuche absolviert, ist das Betrug. Gleiches gilt für Nebentätigkeiten. Wir hatten neulich den Fall, dass eine Mitarbeiterin eines Versicherungsunternehmens nur und 20 der geschuldeten 38 Stunden für die Versicherung gearbeitet hat und den Rest der Zeit in ihrem Nagelstudio im Keller verbracht hat und dort den Kundinnen die Nägel schön gemacht hat. Das ist natürlich nicht in Ordnung und führt meist zur fristlosen Kündigung.

Marcus Lentz von der Detetktei Lentz in München. © Detektei Lentz

Mit der Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten geben Unternehmen ihren Angestellten einen enormen Vertrauensvorschuss. Wird dieses Vertrauen häufig ausgenutzt?

Unsere Aussagen dazu sind kaum repräsentativ; da wir ja nur eingeschaltet werden, wenn ein starker Tatverdacht besteht. Aber soviel kann ich sagen: Wir hatten seit Pandemiebeginn im März 2020 (1. Lockdown) genau 177 Aufträge dieser Art bundesweit und haben in rund 129 Fällen einen Betrug zweifelsfrei nachweisen können.

Es braucht einen konkreten Anfangsverdacht

Grundsätzlich steht ja das Unternehmen hier in der Beweispflicht. Ab welchem Zeitpunkt können Unternehmen eine Detektei mit ins Boot holen?

Wenn ein "berechtigtes Interesse" besteht, das heißt ein ganz konkreter Anfangsverdacht, der einer objektiven Überprüfung standhalten würde. Z.B. stark nachlassende Produktivität des Mitarbeiters; häufige ‚nicht Erreichbarkeit‘ o.ä.

Ein Verdacht hat sich erhärtet und ein Unternehmen engagiert Sie. Wie laufen Ihre Ermittlungen dann genau ab? Klingeln Sie bei den Verdächtigen oder verfolgen Sie sie mit dem Auto, so wie man es aus den Filmen kennt?

Ein bisschen professioneller und diskreter handhaben wir es schon. Aber das mit der Observation stimmt schon. Wir beobachten den Mitarbeiter und schauen, was er während seiner arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitszeit macht. Wenn er mit Laptop auf der Terrasse sitzt, kann man als Arbeitgeber da unter Umständen wenig dagegen tun. Wenn er aber mit einem guten Buch auf derselben Terrasse sitzt, ist das Arbeitszeitbetrug.

Die Folgen reichen bis zur Betrugsanzeige

Welche Folgen haben Ihre Ermittlungen dann für die Betrüger?

In den uns bekannten Fällen wurden immer einvernehmliche Versuche der diskreten Vertragsauflösung angeboten; die in den meisten Fällen akzeptiert wurden. In allen anderen Fällen wurde die fristlose Kündigung ausgesprochen und in drei ganz gravierenden Fällen auch Strafanzeige gegen den Mitarbeiter wegen Betrug erstattet, da in diesen Fällen wirklich keine einzige Arbeitsstunde im Observationszeitraum nachweislich erbracht wurde.

Wie häufig bewahrheitet sich der Verdacht und was passiert, wenn Unternehmen einen Mitarbeiter von Ihnen fälschlicherweise überwachen lassen?

Da wir nur die Aufträge erhalten, bei denen schon ein starker Anfangsverdacht, sprich ein "berechtigtes Interesse" besteht, ist unsere Aussage hier kaum repräsentativ. Aber, die Quote ist schon erdrückend hoch. Wenn das Unternehmen sich irrt, wird der Mitarbeiter davon niemals etwas erfahren. In diesem Fall kann eine Observation auch eine Vertrauensbildende Maßnahme sein, d.h. der Mitarbeiter wird von dem "im Raum stehenden‘" Verdacht durch unsere Tätigkeit freigesprochen und der Arbeitgeber erkennt, dass er sich eventuell geirrt hat und nur das Homeoffice vielleicht nichts für diesen Mitarbeiter ist, weil z.B. lärmende Kinder, eine pflegebedürftige Familienangehörige o.ä. zu Hause sind, die den Mitarbeiter vom produktiven Arbeiten abhalten. Hier muss der Chef dann das Gespräch suchen.

Mit Sicherheit müssen Sie sich aber auch mit sehr viel Kritik für Ihre Arbeit herumschlagen?

Natürlich. Das gehört zum Job dazu. Wir machen uns mit dem was wir tun keine Freunde. Aber, darum geht es auch nicht. Wir decken emotionsfrei, wertneutral und frei von äußeren Einflüssen die Wahrheit auf. Nicht mehr, nicht weniger. Wer nichts Unrechtes macht, für den sind wir auch keine Gefahr. Wer lügt, betrügt, oder hintergeht hat natürlich ein Problem. Das ist dann aber auch seine eigene Schuld. Wir agieren im Interesse unserer Mandanten und schützen deren berechtigte Interessen als Beweisnothelfer im Sinne des Gesetzes.

Zum Abschluss: Was würden Sie Unternehmen raten, um Betrügereien im Homeoffice entgegenzuwirken?

Auf jeden Fall: Wehret den Anfängen. Wenn man das durchgehen lässt, nehmen sich andere – eigentlich gar nicht empfängliche – Mitarbeiter ein Beispiel daran. Abgesehen davon, kann sich kein Unternehmen in der heutigen Zeit leisten, betrügerische Mitarbeiter durchzuschliefen und die guten, leistungswilligen Mitarbeiter mit zu bestrafen, in dem die liegengebliebene Arbeit von denen mit erledigt werden muss. Unsere Erfahrung ist, dass – wenn ein Unternehmen offen mit unserer - Einschaltung umgeht im Nachhinein, das von den meisten Mitarbeitern sogar geschätzt wird, da die dann auch nicht mehr den Druck bekommen, die liegengebliebene Arbeit ihres "faulen" Kollegen mit erledigen zu müssen, oder dessen Defizite mit tragen zu müssen.

Herr Lentz, vielen Dank für das Gespräch.