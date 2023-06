Update für die DB-App im November

60 Millionen Mal wurde der DB Navigator bereits heruntergeladen. Nun soll es im November ein neues Update geben, mit neuen Funktionen und den ein oder anderen Verbesserungen.

Berlin

Die Deutsche Bahn wird die Fahrgastinformationen mit einem umfangreichen Update der App DB Navigator ab November neu aufstellen. Bereits jetzt kann die neue Anwendung mit dem Projektnamen "Next DB Navigator" in den App-Stores runtergeladen und getestet werden. Derzeit geben so gut 200.000 Nutzerinnen und Nutzer bereits ihr Feedback, wie Stefanie Berk, Vorständin für Marketing und Vertrieb bei DB Fernverkehr, mitteilte.

Die neue App soll den Reisenden vor allem mehr Überblick bieten. Unter anderem sollen sie künftig sofort sehen können, wenn aufgrund einer Verspätung oder eines Ausfalls die Zugbindung ihres Tickets aufgehoben wurde. Außerdem soll es künftig möglich sein, Fahrradtickets auch im Fernverkehr noch nachträglich zuzubuchen. Aktuell müssen Fahrradtickets beim Online-Kauf gemeinsam mit dem eigentlichen Fahrschein für den Fernverkehr gekauft werden.

Auch die Anzeige der Wagenreihung sei in der neuen App intuitiver zu finden. Berk betonte, dass eine falsche Anzeige der Wagenreihung inzwischen nur noch bei einem Prozent der Verbindungen vorkomme.

Der aktuelle DB Navigator ist seit 2009 online. Laut Bahn wurde er 60 Millionen Mal runtergeladen. Im Jahr 2022 wurden demnach 90 Millionen Tickets über die App gebucht. Beim Update der App im November müssen die Nutzerinnen und Nutzer nichts machen, die Anwendung aktualisiert sich automatisch auf Smartphones und Tablets.