TikTok veröffentlicht eigene Bestsellerliste für Bücher

Junge Leute greifen nicht mehr zum Buch? Das muss nicht unbedingt so sein. Wie TikTok dem Buchhandel hilft.

Leipzig

Die Video-Plattform TikTok will in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Media Control künftig jeden Monat eine eigene Bestsellerliste für Bücher herausgeben. TikTok inspiriere unter anderem junge Menschen dazu, mal wieder zum Buch zu greifen, sagte Tobias Henning, General Manager TikTok Germany und Central East Europe, am Freitag. Beiträge zu dem Thema hätten hohe Klickzahlen. Mit der neuen "BookTok"-Bestsellerliste wolle man den positiven Einfluss der Plattform auf den Buchhandel zeigen.

Unter dem Hashtag "BookTok" wird über TikTok alles rund zum Thema Buch geteilt. Darunter fallen Buchempfehlungen oder Buchbesprechungen, aber auch Anleitungen für das perfekt organisierte Bücherregal. Der Hashtag habe alleine in Deutschland monatlich mehr als 300 Millionen Aufrufe, teilte Henning mit. Das TikTok-Phänomen habe nachweislich positive Auswirkungen auf den Buchhandel und die Verkaufszahlen.

Das bestätigt auch Ulrike Altig, Geschäftsführerin des Marktforschungsunternehmens Media Control. Ausschläge des Buchverkaufs durch Social Media habe sie schon öfter erlebt, sagte sie, "aber dieses extreme Phänomen, dass durch "BookTok" in einer sehr kurzen Zeit passiert ist, das gab es einfach noch nicht."

Die "BookTok"-Liste soll jeden Monat die 20 erfolgreichsten Buchtitel, die in der "BookTok"-Community heiß diskutiert werden, vorstellen und basiert auf Erhebungen von Media Control und Analysen von TikTok. Die erste "BookTok"-Bestsellerliste wurde am Freitag im Rahmen der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Auf Platz eins lag "Die Mitternachtsbibliothek" von Matt Haig.