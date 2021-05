Starkes Quartal für Lenovo dank hoher Notebook-Nachfrage

So manchem Unternehmen spielt die Corona-Pandemie auch in die Hände. Notebooks sind in Zeiten des Homeoffice ein gefragtes Gut. Und Lenovo geht davon aus, dass die hohe Nachfrage weiter anhält.

27. Mai 2021 - 17:53 Uhr | dpa

Der Stand des weltgrößten PC-Hersteller Lenovo und seiner Marke Motorola auf dem Mobile World Congress in Barcelona.

Hongkong Die hohe Nachfrage bei Notebook-Computern in der Corona-Krise sorgt beim Weltmarktführer Lenovo weiter für gute Geschäfte. Der chinesische Konzern steigerte den Umsatz im Ende März abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal um 48 Prozent auf 15,6 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Sprung von 43 Millionen Dollar ein Jahr zuvor auf 260 Millionen Dollar (213 Mio Euro), wie Lenovo am Donnerstag mitteilte. In Deutschland wuchs der Umsatz im vergangenen Quartal um 32 Prozent und im gesamten Geschäftsjahr um 21 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass die hohe Nachfrage anhält", sagte Lenovo-Manager Mirco Krebs. Zugleich sei der Durchschnittspreis der verkauften Geräte gestiegen. Das liege zum einen daran, dass bewusst teurere Modelle ausgesucht würden - aber auch daran, dass Einstieg-Notebooks weltweit im Bildungsbereich stark gefragt und deshalb knapper im Angebot seien. In Deutschland selbst wachse das Geschäft mit Computern für den Bildungsmarkt viel langsamer als im internationalen Durchschnitt. Lenovo bekomme auch die allgemeinen Halbleiter-Engpässe zu spüren, sagte Krebs. Das führe zu höheren Komponenten-Preisen, die die Hersteller irgendwann auch an die Verbraucher weitergeben dürften. © dpa-infocom, dpa:210527-99-763620/2 Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de