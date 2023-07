IT-Sicherheit in Unternehmen: Was ist dabei zu beachten?

Vor dem Hintergrund wachsender Cyberkriminalität kommt der IT-Sicherheit in Unternehmen eine immer größere Bedeutung zu. Um die eigenen IT-Systeme und Daten vor unbefugten Dritten zu schützen, sind ein effektives Schwachstellen- und Risikomanagement sowie die Ergreifung diverser Sicherheitsmaßnahmen für Firmen jeder Größe und Branche essenziell.

Cyberkriminalität nimmt zu, wird vielfältiger und raffinierter. Dies verdeutlichen verschiedene Beiträge und Statistiken auf . Neben privaten Haushalten sind vor allem kleine und mittelständische Firmen stark von Internetkriminalität betroffen. Der Grund: Noch immer versäumen es viele Unternehmen, ihre IT-Systeme genügend gegen Hackerangriffe zu schützen. Dabei können nicht nur sensible Daten verloren gehen, auch Firmeninterna gelangen mitunter an die Öffentlichkeit. Leidet infolgedessen das Image des Unternehmens, passiert es mitunter, dass sich Geschäftspartner oder Kunden abwenden.

IT-Security schützt Firmen vor Cyberkriminalität und den daraus entstandenen Schäden sowie vor Hardware-Ausfällen. Ziel ist es, den Diebstahl wichtiger Informationen und Daten und die Manipulation der hauseigenen Systeme durch Cyberkriminelle zu verhindern. Der Schutz umfasst einzelne Rechner und Dateien sowie Cloud-Dienste und Computer-Netzwerke. Dabei beinhaltet die IT-Sicherheit unter anderem folgende technische und organisatorische Maßnahmen:

Prüfung der Rechner oder des Netzwerkes auf mögliche Schwachstellen

Installation einer Firewall

Überprüfung und Bereinigung von infizierten Computersystemen

Entwicklung eines individuellen Datensicherungskonzeptes

Installation einer Lösung zur E-Mail-Verschlüsselung

Unternehmen, die sich mit dem Thema IT-Sicherheit noch nicht genügend beschäftigt haben, können das IT-Sicherheitsmanagement alternativ in professionelle Hände legen. Ein erfahrener Anbieter auf diesem Gebiet ist beispielsweise die ProSec GmbH. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, mit den eigenen Erfahrungen und Kenntnissen in der IT-Sicherheit alle Menschen zu schützen. Dafür bietet es verschiedene Services an, wie Penetration Testing, Schwachstellen-Analyse und IT-Security Consulting. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen der Firma finden sich auf der Seite .

Warum ist die IT-Security für Unternehmen so wichtig?

Immer mehr Lebensbereiche verlagern sich in die digitale Welt. Umso wichtiger ist es, sich und seine Daten bestmöglich zu schützen. Das gilt für Privatpersonen ebenso wie für Firmen. Das Problem: Aufgrund der zunehmenden Vernetzung erhalten Cyberkriminelle eine immer größere Angriffsfläche. Jedes Gerät, ob PC, Tablet oder Handy, mit unzureichendem Schutz dient Hackern als mögliche Einstiegstür. Dabei entwickeln sie kontinuierlich neue, effektivere Angriffsmethoden. Unternehmen, die ihre IT-Systeme nicht aktuell halten, riskieren, durch Hackerangriffe große wirtschaftliche Schäden davonzutragen.

IT-Security schützt Unternehmen vor Hardware-Ausfällen und schweren wirtschaftlichen Schäden. © pixabay.com © TheDigitalArtist (CCO Creative Commons)

Folgende, bekannte Angriffsmethoden wenden Cyberkriminelle an, um ihren Opfern zu schaden:

1. Spam und Phishing

Als Spam werden E-Mails bezeichnet, die Cyberkriminelle häufig einsetzen, um auf den Geräten der Empfänger Schadsoftware zu verbreiten. Bei Phishing-E-Mails handelt es sich um eine Unterart. Anders als die meisten Spam-Mails machen Phishing-Mails zunächst einen vertrauenswürdigen Eindruck. Sie sollen die Empfänger dazu bringen, zum Beispiel persönliche Daten anzugeben oder Malware auf ihren Endgeräten zu installieren.

2. Schadsoftware, Malware

Unter Schadsoftware oder Malware fallen sämtliche PC-Programme, die in IT-Systemen schädliche Prozesse einleiten, indem sie beispielsweise Viren und Würmer verbreiten. Einmal ins System gelangt, verbreiten sie sich rasend schnell, was sie zu einer großen Gefahr macht. Auch die sogenannten Trojaner gelangen so in die Systeme. Eine ausführliche Definition eines „Trojanischen Pferdes“ bietet .



3. Ransomware

Bei Ransomware handelt es sich ebenfalls um ein Schadprogramm. Der Begriff beinhaltet das englische Wort „Ransom“, zu Deutsch „Lösegeld“. Ransomware verschlüsselt ein IT-System und gewährt dem Betroffenen erst dann wieder Zugriff darauf, wenn er Geld bezahlt. Die Summen, die die Angreifer verlangen, bewegen sich mitunter im sechsstelligen Bereich. In der Geschäftswelt findet das Schadprogramm zunehmend Anwendung. Es verbreitet sich insbesondere über Spam- und Phishing-E-Mails.

4. Advanced Persistent Threats (APT)

Unter APTs sind Cyberangriffe zu verstehen, die die Angreifer auf ausgewählte Personen ausüben. Mit Schadsoftware versuchen sie, dauerhaft Zugang zu einem Netzwerk zu erhalten, um von diesem aus weitere Systeme zu infizieren.

5. Botnets

Die Einbindung von IT-Systemen in Botnets ist eine weitere Angriffsmethode von Cyberkriminellen. Im ersten Schritt infizieren sie ungeschützte Systeme und Geräte mit Schadprogrammen. Diese gliedern sie anschließend in das Botnet ein, um es steuern und für ihre Zwecke einsetzen zu können. Über Botnets werden beispielsweise massenhaft Spam-E-Mails verschickt, mit dem Ziel, einen Server zu überlasten, damit dieser nicht mehr arbeiten kann.

Wie können Unternehmen das Sicherheitsrisiko durch Cyberkriminalität senken?

Wie erwähnt, nutzen Internetkriminelle gezielt Schwachstellen in Hard- und Software für ihre Hackerangriffe. Deshalb ist es für die IT-Security wichtig, derartige Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen sowie Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Neben den genannten Maßnahmen ist es auch wichtig, die Computer stets aktuell zu halten und regelmäßig Updates und Patches herunterzuladen. Auf diese Weise lassen sich Sicherheitslücken schließen.

IT-Sicherheit ist keine einmalige Maßnahme, sondern ein fortwährender Prozess. Jedes Unternehmen sollte kontinuierlich prüfen, ob seine Sicherheitsmaßnahmen aktuell und ausreichend sind. Dabei helfen ein Schwachstellenmanagement sowie eine Bestandsaufnahme des aktuellen Sicherheitsstatus. Beide Tätigkeiten übernehmen auf Wunsch spezialisierte Anbieter.

Aber nicht nur die Hard- und Software sind regelmäßig zu überprüfen. Die größte Schwachstelle ist nach wie vor der Mensch. Deshalb sollten Unternehmen zusätzlich auf Schulungen im Bereich IT-Sicherheit setzen und die Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren. Das ist über Online-Kurse oder im Rahmen interner Schulungen möglich.

Fazit: IT-Security in Unternehmen wird immer bedeutsamer

Wie wichtig eine gute IT-Sicherheit ist, zeigt sich an der weltweit zunehmenden Cyberkriminalität. Die Angreifer arbeiten professionell und mit modernsten Mitteln. Das wird Unternehmen aller Größen und Branchen oft zum Verhängnis.

Besonders betroffen sind kleine und mittelständische Unternehmen. Diese schätzen die Gefahren häufig nicht realistisch ein und ergreifen keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen. Um sich vor Hardware-Ausfällen und Hackerangriffen zu schützen, ist es aber wichtig, verschiedene technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. Im Rahmen eines guten Schwachstellen- und Risikomanagements zählen dazu beispielsweise die Schwachstellen-Prüfung, die Bereinigung von infizierten IT-Systemen, die Einrichtung einer Firewall, eine gute E-Mail-Verschlüsselung und die Anfertigung eines Datensicherungskonzeptes.